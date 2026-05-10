El control de nuestras vidas: cómo nuestras decisiones y entorno determinan nuestro futuro

El CEO de Platzi, Freddy Vega, presenta su libro ‘Control’, en el que desafía el discurso de la disciplina como clave del éxito y explica por qué la familia, el entorno y hasta el índice de masa corporal de tus amigos determinan tu futuro. Además, muestra cómo la sensación de tener control en nuestras vidas y la disciplina no son suficientes para alcanzar el éxito.

El CEO de Platzi , Freddy Vega , lanzó su libro ‘ Control ’, en el que desafía el discurso de la disciplina como clave del éxito. En él explica por qué la familia, el entorno y hasta el índice de masa corporal de tus amigos determinan tu futuro, y por qué echarle la culpa a los demás es un lujo que no hay que permitirse.

En Platzi llevamos la última década tratando de entender cómo las personas salen de la pobreza a escala y crean riqueza multigeneracional, y por qué otras no lo logran. Vemos un punto donde los grupos se bifurcan. Ese punto es la sensación de tener control en sus vidas: que el control esté dentro de mi cuerpo y no en otro lugar. No significa controlarlo todo, sino maximizar las oportunidades para tomar control.

Lo que realmente determina el potencial de una persona para cambiar su vida es qué tanto se siente en control de ella. Dos cosas. ¿Habla de economía de la atención y de que existen decisiones que uno no toma conscientemente? No es tan simple.

La estructura moderna de la cultura hace que los lugares donde pasamos la mayor parte del tiempo forjen nuestra forma de pensar. Hoy, ese tiempo consciente lo pasamos frente a una pantalla. Y la pregunta es: ¿quién elige el contenido? En la televisión era una monocultura de dos o tres canales.

Con el cable vino una brecha de desigualdad cultural. Con internet hiperfragmentamos la atención, pero algoritmos de TikTok, Instagram o Facebook usan redes neuronales para maximizar el tiempo que pasamos en la pantalla. Son la máquina de adicción digital más poderosa de la humanidad. No significa que no tengamos control, pero muchas cosas pasan sin que tengamos conciencia de ellas.

Evaluamos unos 220 estudios científicos. Uno de ellos muestra que mi bienestar está atado a si mi vida es mejor que la de mi vecino. También el índice de masa corporal está atado a qué tan gordos o flacos son tus amigos y tu pareja. Somos el promedio de la gente que nos rodea, y eso está 100% en nuestro control.

El libro habla de individuos: uno elige a quién lo rodea. Si te rodeas de criminales, tendrás actitudes criminales. Si te rodeas de mediocres, tendrás actitudes mediocres. No se trata solo de disciplina.

Si la disciplina fuera suficiente, todos los atletas serían millonarios. Se necesita mucho más: control de las variables de entorno, y la más importante es la familia. El libro muestra que si uno no ha logrado algo, es porque uno no ha logrado algo, no porque el mundo no se lo permitió. Eso incluye la familia en la que uno nació, pero uno no elige eso.

Uno elige cómo aproximarse a ella. Hay dos capítulos sobre la familia, con estudios a lo largo de múltiples eras y culturas: China antes de Mao, Chile antes y después de Pinochet, el sur de Estados Unidos. El factor fundamental que hace triunfar a una persona es su habilidad para construir y mantener una familia que se apoye incondicionalmente, aunque se odien. Y esto casi nunca pasa en familias de clase media, media-baja o pobres.

Es mentira que las familias pobres sean más unidas, aunque el saber popular latinoamericano diga lo contrario. Apoyarse no es compartir el arroz con pollo. Apoyarse es invertir en la familia sin condiciones. No existe vehículo financiero con un retorno de inversión tan alto como la inversión temprana en la familia.

Colombia no es especial en ninguna variable, excepto la biodiversidad. El comportamiento de proteger al hijo ‘inútil’ viene de un fenómeno evolutivo: en épocas de hambruna, las tribus expulsaban a los inútiles, y las madres desarrollaron una necesidad desesperada de hacer que sus hijos varones fueran percibidos como útiles para la manada. Hoy eso se mantiene. Los humanos que más sobrevivimos somos los cobardes, porque los valientes se los comió el tigre de dientes de sable.

Dicho eso, el libro cuenta historias de familias adineradas que lo perdieron todo, como los Gucci, porque se pelearon entre ellos. Y otras familias de banqueros o constructores que siguen presentes por sus reglas internas y su apoyo incondicional. Ese apoyo es inversión en educación. No existe vehículo más importante para la riqueza multigeneracional —y la riqueza no es solo dinero, es bienestar—.

Parte de lo que el libro hace es mostrar que entendemos mal la disciplina. Para estar bien, hay que aceptar que somos animales. Necesitamos dormir (siete horas y media u ocho), comer bien (reducir azúcar al máximo, cero alcohol) y hacer ejercicio (levantar cosas pesadas tres horas por semana y correr). Eso te pone en el percentil 3 o 5% de la humanidad.

El problema es que todo eso requiere disciplina, y la disciplina no funciona! Mire, Colombia y México son los dos países de la Ocde que más horas trabajan a la semana, y México es el segundo país más gordo del mundo y Colombia es pobr





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