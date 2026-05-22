El corredor férreo interoceánico en Colombia: un proyecto transformador de la dinámica logística y una alternativa para el comercio internacional desde el país

El proyecto del Corredor Férreo Interoceánico en Colombia se evalúa no solo por la construcción de una línea férrea, sino también como una apuesta para aprovechar la ubicación geográfica del país entre los dos océanos. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que este corredor podría transformar la dinámica logística del país y abrir nuevas oportunidades para la región Pacífico.

El proyecto del corredor férreo interoceánico en Colombia se рассматриará no solo por la construcción de una línea férrea, sino también como una apuesta para aprovechar la ubicación geográfica del país, entre dos océanos.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que este corredor podría transformar la dinámica logística del país y abrir nuevas oportunidades para la región Pacífico. Además, se evaluará la construcción de infraestructura digital asociada, incluyendo redes de fibra óptica, para fortalecer las comunicaciones y el acceso tecnológico en el territorio cerca de 258 mil personas podrían beneficiarse, en municipios históricamente afectados por problemas de conectividad





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