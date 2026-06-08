El cuerpo militar iraní advierte a Israel sobre represalias si continúa con agresiones

El cuerpo militar iraní ha emitido un comunicado en el que advierte a Israel sobre las consecuencias de seguir con sus agresiones contra el Líbano. La amenaza se hace pública después de que Irán respondiera a los ataques israelíes con una serie de bombardeos contra bases israelíes.

El cuerpo militar iraní advirtió a Israel que si reanuda las agresiones contra Beirut o el sur del Líbano , llevará a cabo 'acciones mucho más severas y contundentes que las realizadas hasta ahora'.

La amenaza se hace pública después de que Irán respondiera a los ataques israelíes contra el Líbano con una serie de bombardeos contra bases israelíes. Los hutíes de Yemen también lanzaron un misil a territorio israelí, que fue interceptado. El anuncio iraní se produce en un momento en el que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había intentado aplacar la intención de contraatacar a Irán, pero sin éxito.

La situación se complica aún más con la prohibición de Trump de que Israel ataque a Irán, lo que ha llevado a una serie de acciones militares en la región. Los expertos temen que la situación pueda descontrolarse si no se encuentran una solución pacífica a la disputa entre Israel e Irán. La comunidad internacional ha llamado a ambas partes a la calma y a buscar una solución negociada para evitar más violencia en la región.

La crisis en el Medio Oriente continúa siendo un tema de gran preocupación para la comunidad internacional, y se espera que la situación se resuelva pronto para evitar más daños y pérdidas humanas





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