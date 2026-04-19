El Día del Idioma: Celebrando la Casa Común de las Palabras y el Rol Vivo del Diccionario

En el Día del Idioma, reflexionamos sobre cómo las palabras conforman nuestra realidad y cómo los diccionarios, lejos de ser meros repositorios estáticos, evolucionan al compás de la sociedad, integrando la diversidad y la vitalidad del español.

El Día del Idioma es mucho más que una fecha escolar o una marca en el calendario; representa una profunda meditación sobre cómo experimentamos el mundo a través de la lente de las palabras. El renombrado filósofo y ensayista rumano Emil M. Ciorán, con perspicacia, señaló que “habitamos una lengua en lugar de un país”.

Si concebimos el idioma como nuestro hogar compartido, entonces los diccionarios actúan como los planos arquitectónicos, los cimientos sólidos y, en ocasiones, los notarios silenciosos que validan las palabras. El jurista y exmagistrado de la Alta Corte, Mario Alario Di Filippo, les otorgó una dignidad intrínseca, reconociendo su “interés histórico y humano”. Desde sus inicios, cuando la Real Academia Española (RAE) se propuso la monumental tarea de “limpiar, fijar y dar esplendor” a la lengua hispana, el diccionario trascendió su función de simple listado terminológico para convertirse en un reflejo, aunque imperfecto y en constante evolución, de la sociedad que lo emplea. Cada vocablo que encuentra su lugar en sus páginas no llega aislado; porta consigo la historia de sus primeros hablantes, la tierra que lo vio nacer y las circunstancias sociales que impulsaron su necesidad. En América Latina, un crisol donde el idioma se forjó en el mestizaje desde el primer encuentro de culturas, el diccionario ha tenido que adoptar una postura de escucha activa. Voces ancestrales de pueblos originarios, giros lingüísticos distintivos del Caribe, modismos arraigados en los Andes y neologismos surgidos en entornos urbanos han ido reclamando su espacio, desafiando la noción de un español monolítico y uniforme. Celebrar el Día del Idioma, por lo tanto, implica reconocer la vitalidad del diccionario como un instrumento fundamental para el ejercicio de la ciudadanía. Aquel que domina las palabras posee una comprensión más profunda del mundo que lo rodea; y quien comprende, está mejor equipado para interpretarlo y, en última instancia, transformarlo. Quizás sea esta la razón por la cual, cada vez que abrimos un diccionario, ya sea en formato físico o digital, realizamos un acto intrínsecamente democrático: el de aceptar que el idioma no pertenece a ningún individuo, sino a la colectividad de quienes lo utilizamos, lo preservamos y, de manera crucial, lo reinventamos diariamente, a menudo de forma inadvertida. Los diccionarios se presentan como artefactos peculiares que intentan domesticar el lenguaje, como si las palabras fueran criaturas salvajes susceptibles de ser confinadas en prisiones alfabéticas. Al consultar un diccionario, uno abriga la esperanza, quizás ingenua, de hallar el significado preciso de una palabra, para acabar descubriendo algo más modesto: la opinión consensuada, aunque no siempre aceptada y a veces tediosa, de un grupo de académicos sobre lo que, a su juicio, la palabra debería significar. Respecto a su utilidad en el “oficio azaroso” del escritor, una expresión acuñada por nuestro Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, no existe duda alguna de su importancia. Para hacerse entender, el escritor debe recurrir al “único método inventado hasta ahora para escribir, que es poner una letra después de la otra”. El diccionario exhibe una pretensión de autoridad, erigiéndose como referencia ineludible. Su tono es solemne, como si cada definición fuera un edicto y su significado, absoluto. Sin embargo, el lenguaje, esa entidad rebelde y esquiva, reside en la cotidianidad, deambulando libremente en la conversación informal, en las expresiones creativas e ingeniosas, en el chiste espontáneo y en la poesía que emerge inesperadamente. Mientras el diccionario se afana por fijar el sentido de las palabras, la gente ya las ha moldeado, expandido, impregnado de ironía o incluso invertido su significado, en lo que podríamos denominar un “revesino”. ¡Estos son los intrincados recovecos del mundo de los diccionarios





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