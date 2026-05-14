El Día del Padre en Colombia: Una oportunidad para fortalecer vínculos y reconocer el valor del rol paterno

El Día del Padre es una celebración importante para las familias colombianas, que tiene como objetivo reconocer y honrar la labor de los padres. La fecha para 2026 se celebra el domingo 21 de junio y no coincide con ninguno de los festivos de este mes. Aunque tiene connotaciones religiosas y en algunos países se celebra el 19 de marzo, en honor a San José, padre de Jesús, la fecha que rige en Colombia tiene origen en los Estados Unidos. La iniciativa de crear el Día del Padre fue impulsada por Sonora Smart Dodd en 1909, una mujer norteamericana que propuso homenajear a su padre, William Jackson Smart, un veterano de la Guerra Civil, quien se encargó de criar a sus seis hijos solo tras la muerte de su esposa.

El Día del Padre es una de las celebraciones más representativas para las familias colombianas, ya que tiene como objetivo homenajear y reconocer la labor de quienes ejercen la paternidad.

Para 2026, la fecha se celebrará el domingo 21 de junio. Este día no solo representa una oportunidad para rendir tributo a los padres, sino también un impulso significativo para la economía nacional. Aunque no coincide con ninguno de los festivos de este mes, es una jornada muy especial para las familias que deciden reconocer el papel de los padres mediante gestos como salir a comer, hacer regalos o compartir tiempo en familia.

Además, este tipo de actividades contribuye a la reactivación del comercio en diferentes sectores





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