El dólar cierra al alza en Colombia y se ubica en 3.640,000 pesos

El precio del dólar en Colombia cerró con tendencia ascendente el 28 de mayo de 2026, situándose en 3.640,000 pesos, según el Banco de la República. La Tasa Promedio del Mercado (TRM) alcanzó 3.646,629 pesos, mientras que las casas de cambio ofrecieron precios superiores, especialmente en Cartagena. Analizan las causas del repunte cambiario.

El precio del dólar en Colombia experimentó un movimiento al alza durante la jornada del 28 de mayo de 2026, según informó el Banco de la República.

La moneda estadounidense abrió la sesión en 3.625,000 pesos y cerró con una tendencia ascendente, ubicándose en 3.640,000 pesos. Paralelamente, la Tasa Promedio del Mercado (TRM) se estableció en 3.646,629 pesos, cifra que refleja el comportamiento del mercado cambiario en el día. Este cierre se produce después de que el día anterior, miércoles 27 de mayo, la TRM hubiera alcanzado los 3.644,47 pesos, indicando una ligera aceleración en la depreciación del peso colombiano frente al dólar.

En el ámbito de las casas de cambio, las cotizaciones para compra y venta de dólares mostraron valores superiores a la TRM, con precios que en ciudades como Cartagena oscilaron entre 3.750 pesos para la compra y 3.980 pesos para la venta. La información suministrada por el banco central y los establecimientos de cambio提供了一个基础 para analizar la dinámica del tipo de cambio en el mercado colombiano, donde factores externos e internos inciden en la valoración de la moneda local.

El seguimiento de estas cifras es crucial para empresas, inversores y ciudadanos que gestionan transacciones en divisas, ya que determinan costos de importación, exportación y el poder adquisitivo en el entorno económico nacional





NoticiasRCN / 🏆 11. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dólar Colombia Tasa Representativa Del Mercado TRM Casas De Cambio Banco De La República

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Colombia se prepara para recibir la edición 2026 del Bogotá International Film FestivalBIFF abre convocatoria para jóvenes y profesionales iberoamericanos: impulsa proyectos, formación y proyección internacional; inscripciones hasta 23 de jul...

Read more »

Elecciones 2026 en Colombia: Ultiman detalles para la primera vuelta con normalidad en logística electoralSe acerca la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia. Se informa sobre el inicio de la tercera jornada de votación en el exterior, la distribución segura del material electoral en municipios como Chinú, la capacitación a observadores de la OEA y la suspensión temporal de servicios de registro civil.

Read more »

Ley seca en Medellín y Colombia por elecciones 2026: horarios, multas y restriccionesLos colombianos acudirán a las urnas este domingo 31 de mayo para elegir presidente y vicepresidente de la República para el periodo 2026-2030, en una...

Read more »

Así podrá ver en vivo la etapa 18 del Giro de Italia 2027 este jueves 27 de mayoTodas las emociones del Giro de Italia 2026 a partir de este viernes 8 de mayo se podrán vivir por la señal de RCN. EN VIVO Giro de Italia 2026: Etapa 18 - minuto a minuto - jueves 28 de Mayo. América confirmó 3 refuerzos para el cierre de la Copa Sudamericana. América de Cali sumó 3 importantes refuerzos para el último partido de Copa Sudamericana en busca de la clasificación. Mundial 2026. Giro de Italia 2026: Egan Bernal y colombianos en la clasificación general tras la etapa 18. Un espacio de conversación futbolera donde Hernán Peláez y Martín De Francisco revisan la actualidad y la memoria del fútbol, con resultados, análisis, anécdotas y buen humor. Roland Garros. Colombia recibirá el PGA Tour Américas 2026: así será el torneo en el Club El Rincón de Cajicá. Jhon Durán se robó las miradas en Colombia; regreso a Envigado FC no pasó desapercibido. El delantero colombiano está en la prelista de convocados para afrontar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Read more »