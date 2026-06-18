El dólar en Colombia cae a su nivel más bajo en más de cinco años y abre en 3.479 pesos

Análisis detallado de la abrupta caída del dólar en Colombia, que abre el 18 de junio de 2026 en 3.479 pesos, su nivel más bajo en más de cinco años. La TRM se mantiene por sexto día consecutivo por debajo de 3.500 pesos, acumulando una baja interanual del 16%. Expertos atribuyen la tendencia a la liquidez global, el déficit fiscal estadounidense y la búsqueda de rendimiento en mercados emergentes.

El dólar en Colombia marcó un nuevo hito al abrir el 18 de junio de 2026 en 3.479,00 pesos, según el monitoreo en tiempo real del Banco de la República.

Este valor representaba un notable descenso en comparación con días anteriores y consolidaba una tendencia bajista que ya perduraba por más de una semana. La Tasa Representativa del Mercado (TRM), que es la referencia oficial para el tipo de cambio, se ubicó en 3.439,91 pesos, lo que significó una caída de 12.84 pesos respecto a la jornada del 17 de junio.

Esta disminución marcó el sexto día consecutivo en el que la TRM se mantenía por debajo de la barrera psicológica de los 3.500 pesos, algo que no ocurría en más de cinco años. El comportamiento del dólar en los últimos días fue el siguiente: el lunes 15 de junio de 2026 la TRM cerró en 3.475,72 pesos, mientras que ya el jueves 18 de junio se situó en 3.439,91 pesos.

Al hacer una comparación más amplia, la TRM del 18 de junio de 2026 mostró una reducción de 127,2 pesos (un 3,57 %) frente a la del jueves 11 de junio de 2026. En el plazo mensual, la caída fue aún más pronunciada: respecto a la TRM del 18 de mayo de 2026 (3.796,78 pesos), la disminución alcanzó los 356,87 pesos, equivalentes a un 9,4 %.

Finalmente, en términos interanuales, la diferencia es abismal: hace exactamente un año, el 18 de junio de 2025, la TRM se ubicaba en 4.098,83 pesos, por lo que el descenso acumulado en doce meses fue de 658,92 pesos, es decir, un 16,08 %. Este comportamiento del tipo de cambio no es un evento aislado, sino que se enmarca en un contexto global de mayor liquidez y políticas monetarias expansivas.

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, explicó que "la liquidez global sigue siendo el principal catalizador estructural del comportamiento del dólar y de los activos globales. El ciclo de expansión de liquidez, el déficit fiscal en expansión de Estados Unidos y la búsqueda de rendimiento en mercados emergentes han sido los factores que han sostenido a las monedas latinoamericanas a lo largo del año, incluso en los momentos de mayor presión inflacionaria".

Según el analista, a medida que el shock energético, que había generado presiones inflacionarias, se modera, estos factores estructurales recuperan protagonismo y dan soporte a una visión de dólar más débil en el mediano plazo. Esto sugiere que la tendencia bajista del dólar frente al peso colombiano podría continuar, siempre y cuando no se presenten perturbaciones significativas en los flujos de capital o cambios abruptos en la política monetaria de la Federal Reserve.

Sin embargo, en el panorama nacional coexisten otras noticias relevantes que captan la atención pública. Por un lado, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció que en 2026 implementará la devolución automática de saldos a favor para los contribuyentes que cumplan con cuatro requisitos específicos, lo que agilizará los trámites y devolverá recursos de manera más eficiente a los ciudadanos.

En materia de seguridad vial, se reportaron dos incidentes separados en Bogotá donde conductores, tras chocar sus vehículos, los abandonaron en la vía pública. Uno de los casos ocurrió después del partido de la Selección Colombia, cuando un conductor impactó contra un semáforo y dejó su camioneta en el lugar. Días antes, otro sujeto había chocado con un poste en la localidad de Suba y optó por tomar un taxi, abandonando su vehículo.

Finalmente, en el ámbito internacional, se informó sobre una red criminal que operaba en España haciéndose pasar por el peligroso grupo venezolano 'Tren de Aragua' para amenazar y obligar a mujeres a ejercer la prostitución, un gravísimo delito que amplía la sombra de la trata de personas en Europa. Estos hechos, aunque no directamente vinculados con la cotización del dólar, forman parte del tejido informativo diario que impacta a la sociedad colombiana





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