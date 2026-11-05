El dólar en Colombia cierra en $3.219 tras debilitamiento internacional

La divisa estadounidense cayó un 0,7% cerrando en $3.219 el miércoles en Colombia. El peso colombiano se fortaleció impulsado por el precio del petróleo y las expectativas fiscales.

El tipo de cambio oficial en Colombia registró una jornada de baja el miércoles, cerrando con un valor de $3.219 pesos colombianos por cada dólar estadounidense. Esta cifra representa una disminución del 0,7% respecto al cierre de la sesión anterior, marcando una tendencia alcista para la moneda local durante la última semana.

Mecanismo de ajuste cambiario

Este movimiento descendente en la cotización del dólar se inscribe dentro de un contexto más amplio de debilitamiento de la divisa norteamericana en los mercados financieros globales. La coyuntura internacional se vio influenciada significativamente por los resultados electorales de Estados Unidos, específicamente la victoria del partido demócrata en las elecciones de medio término. Este suceso político generó reacciones inmediatas en la valoración del dólar frente a otras monedas principales, afectando directamente los flujos de capital hacia economías emergentes como la colombiana.

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Factores clave del fortalecimiento

Los analistas económicos de Davivienda Corredores identificaron que uno de los motores principales detrás de esta caída del dólar fue el repunte sostenido en los precios internacionales del crudo. Durante el mes de octubre, el barril de petróleo Brent aumentó su valor desde los US$102 registrados a finales de septiembre hasta alcanzar los US$117 al cierre del mes. Este incremento en los ingresos potenciales por exportaciones mejoró las perspectivas sobre la balanza comercial del país.

Adicionalmente, el mercado anticipaba posibles monetizaciones de dólares por parte del Gobierno Nacional. Esta expectativa se reforzó tras la colocación exitosa de bonos externos por un monto total de US$5.200 millones, lo cual aportó liquidez externa y contribuyó a la presión bajista sobre el precio del dólar local.

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Intervención del Banco Central

En respuesta a la dinámica del mercado y a necesidades específicas de financiamiento, la junta directiva del Banco de la República autorizó una operación financiera de gran magnitud. Se aprobó la compra directa de US$2.000 millones al Gobierno Nacional, gestionada a través de la Dirección General de Crédito Público y el Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Esta transacción se ejecutará durante el periodo restante de 2026 y las operaciones individuales se realizarán utilizando la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente en el día específico de cada compra. La decisión responde a un entorno caracterizado por elevada incertidumbre internacional, tasas de interés elevadas en las principales economías desarrolladas y condiciones financieras restrictivas que requieren mayor respaldo externo.

Impacto en reservas y proyecciones

La autoridad monetaria precisó que la magnitud de esta intervención considera cuidadosamente sus efectos sobre la liquidez en pesos dentro de la economía nacional. Para mitigar cualquier distorsión en las tasas de interés de corto plazo frente a la tasa de política monetaria definida por la junta directiva, se adoptarán medidas compensatorias adecuadas. Esta operación se suma al programa de acumulación de reservas internacionales iniciado en agosto de 2026, buscando fortalecer los recursos disponibles para enfrentar episodios de inestabilidad externa.

Pese a estos factores positivos, persistieron presiones puntuales en el mercado local. La posición deficitaria de la caja en dólares del sistema financiero mantuvo la Posición Propia de Contado (PPC) de los Intermediarios del Mercado Cambiario en terreno negativo, alcanzando US$137 millones al 11 de octubre. Asimismo, la demanda de divisas se vio incrementada por la ejecución de opciones put con el Banco de la República, ejerciendo el cupo mensual completo de US$400 millones.

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Para el mes siguiente, los investigadores económicos de Bancolombia proyectan que la tasa de cambio oscilará entre $3.120 y $3.300. Esta estimación depende críticamente de dos variables: la evolución del plan de ajuste fiscal en Colombia y los resultados de la próxima reunión de política monetaria del Banco de la República programada para diciembre. A nivel global, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos y el mantenimiento de una política contractiva podrían limitar el debilitamiento adicional del dólar, generando presiones competitivas sobre el peso colombiano.