El Debate como Pilar de la Democracia: Una Advertencia ante la Restricción del Discurso Público

Análisis sobre la importancia del debate público en la democracia y la preocupación por las tendencias actuales que buscan restringir la deliberación, evocando la distinción entre la dialéctica socrática y la retórica sofista.

En un contraste marcado con las prácticas de los sofistas, quienes veían en la retórica una herramienta para manipular la verdad y consolidar el poder absoluto de los tiranos, figuras como Sócrates y Platón depositaron su confianza en la dialéctica .

Para ellos, el diálogo, la indagación constante a través de preguntas y la confrontación racional de ideas eran el camino más seguro hacia el descubrimiento de la verdad. Sus vidas y su legado filosófico constituyen un tributo al debate como un proceso esencial para el avance del conocimiento y la construcción de una sociedad justa. No se trataba simplemente de persuadir a toda costa, sino de convencer a través de la evidencia, la argumentación sólida y el escrutinio crítico.

Esta distinción fundamental sigue siendo relevante en la actualidad. Mientras que los regímenes autoritarios, los movimientos populistas y los líderes con pretensiones mesiánicas tienden a favorecer discursos extensos, ornamentados y unidireccionales – donde la verdad es presentada como una revelación divina al pueblo – la democracia se sustenta en la deliberación, en la libertad de debatir incluso con aquellos cuyas ideas consideramos erróneas.

Los antiguos griegos denominaron “parrhesía” a la valentía de expresar la verdad dentro del marco de la democracia, incluso cuando hacerlo implicaba asumir riesgos personales o enfrentar la oposición de las autoridades. Plutarco, en sus “Vidas Paralelas”, narra un episodio revelador en el que Platón, al ser interrogado por Dionisio I de Siracusa sobre el propósito de su estancia en Sicilia, respondió que se encontraba allí en busca de “un hombre de bien”, insinuando con audacia que el tirano no cumplía con ese criterio.

En el contexto colombiano actual, parece estar prevaleciendo una lógica diferente, una que prioriza la retórica grandilocuente y superficial de la plaza pública sobre el debate profundo y constructivo. Lo que resulta aún más preocupante es la tendencia a imponer condiciones restrictivas sobre con quién, sobre qué temas y en qué escenarios se puede llevar a cabo un debate.

De esta manera, la democracia se transforma de un espacio abierto a la deliberación en un ámbito controlado, donde el pluralismo se ve reducido y la discrepancia se administra cuidadosamente. Esta situación plantea una inquietud fundamental: si incluso en la etapa de campaña electoral, cuando el poder ejercido es meramente simbólico, se restringe la deliberación, ¿qué sucederá cuando se ejerza el poder real? ¿Existirán temas considerados tabú, críticas que no serán toleradas o interlocutores que serán sistemáticamente excluidos?

¿La verdad se convertirá en un monopolio exclusivo del gobierno? No se trata únicamente del derecho de un candidato a decidir no participar en un debate – lo cual es una prerrogativa legítima – sino del derecho fundamental de los ciudadanos a escuchar diferentes perspectivas, a contrastar argumentos y a formarse un juicio informado y autónomo.

Si bien negarse a debatir puede ser una estrategia electoral válida, en un contexto marcado por una alta polarización y la necesidad de tomar decisiones cruciales en áreas como la seguridad, la paz, la salud y la sostenibilidad fiscal, limitar el debate mediante vetos a temas, personas o espacios no es simplemente una táctica política; es una señal de alarma, ya que no solo restringe las oportunidades de los adversarios políticos, sino que, sobre todo, limita el acceso de la ciudadanía a la información y al debate público.

La democracia se debilita cuando deja de gestionar el disenso de manera constructiva para comenzar a limitarlo, cuando empieza a seleccionar las voces que considera legítimas y a silenciar aquellas que resultan incómodas. El veto al debate no es una medida neutral; es el preludio de una visión política en la que la verdad deja de ser objeto de discusión y comienza a ser impuesta desde el poder.

Si la pregunta inicial es si estas prácticas prefiguran el surgimiento de un régimen autoritario, la respuesta, aunque incómoda, es inevitable: cuando el poder decide quién puede hablar y quién debe ser silenciado, el autoritarismo ya no es una posibilidad remota, sino una probabilidad en marcha. La salud de una democracia depende de su capacidad para fomentar un debate público vibrante y plural, donde todas las voces puedan ser escuchadas y donde las ideas puedan ser sometidas al escrutinio crítico.

Restringir este debate es socavar los cimientos mismos de la democracia y abrir la puerta a la intolerancia y la opresión. Es imperativo que los ciudadanos exijamos a nuestros líderes políticos que respeten el derecho a la libertad de expresión y que promuevan un clima de diálogo abierto y constructivo, donde la verdad pueda emerger a través de la confrontación de ideas y la búsqueda del consenso.

La defensa de la democracia requiere una vigilancia constante y un compromiso inquebrantable con los principios de la libertad, la igualdad y el respeto a la diversidad de opiniones





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