El debate sobre el derecho de preferencia en el notariado colombiano persiste ante la falta de regulación legislativa

Expertos advierten que, aunque el derecho de preferencia está consagrado, su aplicación sin una ley del Congreso vulnera la Constitución. Recientes decisiones judiciales han reabierto la discusión.

El debate sobre el derecho de preferencia en el notariado colombiano ha cobrado nueva vigencia tras recientes pronunciamientos judiciales. Aunque nadie cuestiona la existencia de esta figura, consagrada en el numeral tercero del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970, expertos en derecho notarial advierten que su aplicación enfrenta un obstáculo de fondo: la ausencia de una ley del Congreso que reglamente su funcionamiento.

La discusión no es sobre la validez de la norma, sino sobre si puede ser aplicada sin un desarrollo legislativo que establezca las condiciones, requisitos, procedimientos y límites para su ejercicio. La respuesta, a la luz de la Constitución Política y de la jurisprudencia vigente, debería ser negativa. El artículo 131 de la Constitución Política estableció una reserva legal reforzada en materia notarial.

El constituyente quiso que los aspectos esenciales del servicio público notarial, de la carrera notarial y del acceso a la función fedante fueran regulados directamente por el Congreso de la República y no por autoridades administrativas. Esta reserva legal ha sido reiteradamente reconocida por la Corte Constitucional y por el Consejo de Estado. Precisamente por esa razón fue declarado nulo el Decreto 2054 de 2014, mediante el cual el Gobierno Nacional pretendió reglamentar el derecho de preferencia.

El Consejo de Estado concluyó que ni siquiera el Presidente de la República podía desarrollar mediante reglamento una materia sometida a reserva legal. Posteriormente, el Consejo Superior de la Carrera Notarial intentó suplir ese vacío a través de decisiones administrativas propias, primero con el Acuerdo 01 de 2021 y luego con el Acta 4 del 19 de octubre de 2022, que estableció un procedimiento operativo.

Sin embargo, el Consejo de Estado también determinó que ese organismo carecía de competencia para reglamentar una materia reservada al legislador, como lo ratificó la Sala de Consulta y Servicio Civil en el Concepto 2507 de 2024. Como consecuencia, el propio Consejo Superior revocó en mayo de 2024 las decisiones relacionadas con la aplicación del derecho de preferencia adoptadas en octubre de 2022.

Hasta ese momento parecía existir una línea jurídica coherente: el derecho existe, pero su desarrollo corresponde al legislador. Sin embargo, el debate fue reabierto a partir del auto proferido por el Consejo de Estado el 25 de junio de 2025.

En dicha providencia se suspendieron provisionalmente algunos apartes del Acta 4 de 2022, pero se excluyó de la medida cautelar la hipótesis relacionada con los eventos en que existiera una única solicitud respecto de una notaría determinada, lo que ha sido interpretado por algunos sectores como una posible reactivación del derecho de preferencia vía interpretación judicial. La comunidad jurídica advierte que otorgar notarías mediante resoluciones o fallos locales, saltándose el vacío normativo actual, vulnera la Constitución Política y podría acarrear severas responsabilidades disciplinarias y penales para los funcionarios que lo ejecuten.

En conclusión, el notariado colombiano enfrenta un momento institucional crítico donde la falta de una ley reglamentaria genera incertidumbre y riesgos, mientras se espera que el Congreso asuma su responsabilidad constitucional





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