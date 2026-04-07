El 'delta del frenillo': La zona del pene con la mayor concentración de terminaciones nerviosas

Un estudio revela detalles sobre la zona del pene con mayor densidad de terminaciones nerviosas, clave en la respuesta sexual masculina. La investigación se centra en el 'delta del frenillo', su anatomía, y su rol en la sensibilidad y el placer.

Recientes investigaciones han centrado su atención en una diminuta área del pene, la cual destaca por su elevada concentración de terminaciones nerviosas . Esta zona, identificada como uno de los puntos más sensibles del cuerpo masculino, ha sido objeto de estudio y análisis en el ámbito de la medicina y la sexología. Un estudio publicado en la revista Andrology ha revelado detalles significativos sobre esta región, denominada “ delta del frenillo ”.

Esta estructura, ubicada en la parte inferior del pene, es el epicentro de una compleja red neuronal, donde las ramas nerviosas perineales y dorsales se entrelazan, dando lugar a sensaciones intensas y especializadas. El término “delta”, derivado de la forma triangular que caracteriza esta zona anatómica, fue acuñado por el investigador neozelandés Ken McGrath en 2001, quien propuso esta clasificación tras observar la disposición singular de los nervios en este punto clave. La importancia de esta área radica en su papel fundamental en la respuesta sensorial y, por consiguiente, en la experiencia sexual del hombre.\El frenillo del pene, una banda de tejido que conecta el prepucio con el glande, es una estructura esencial en la anatomía masculina. Situado en la parte inferior del pene, cerca del escroto, su forma característica de “V” lo convierte en un elemento distintivo. La Clínica Cleveland, una reconocida institución médica, ha destacado la relevancia del frenillo en la función sexual. Su alta sensibilidad al tacto contribuye significativamente al proceso de excitación, además de facilitar la retracción del prepucio sobre el glande. Aunque vital para la experiencia sexual, el frenillo puede presentar complicaciones en ciertos casos. Si su longitud es insuficiente, puede causar molestias o dolor durante la erección. Es importante destacar que, incluso después de una circuncisión parcial, esta zona mantiene su presencia y sensibilidad, lo que subraya su importancia en la respuesta sensorial del pene. La investigación y el análisis continuos sobre esta estructura buscan comprender mejor su funcionamiento y su impacto en la salud sexual masculina.\El estudio liderado por Alfonso Cepeda-Emiliani, de la Universidad de Santiago de Compostela, junto con su equipo, ha arrojado nueva luz sobre el “delta del frenillo”, una zona clave para el placer masculino. Para llevar a cabo esta investigación, se analizaron muestras de tejido obtenidas mediante microscopía, tanto de 30 fetos con edades gestacionales entre 8 y 24 semanas, como de 14 adultos entre 45 y 96 años que donaron sus cuerpos a la ciencia. Los resultados revelaron una densidad de terminaciones nerviosas superior en el delta del frenillo en comparación con el glande. Los corpúsculos sensoriales, responsables de la percepción táctil, se agrupan en conjuntos de hasta 17, mientras que en el glande se distribuyen de manera más dispersa. Esta concentración de terminaciones nerviosas explica en gran medida la alta sensibilidad de esta zona y su papel primordial en la respuesta sexual. La investigación continúa para profundizar en el conocimiento de esta estructura y sus implicaciones para la salud sexual masculina. *Este contenido fue escrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de conocimiento público divulgado a medios. Además, contó con la revisión de la periodista y un editor





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