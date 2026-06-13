El departamento del Atlántico celebra sus 121 años de creación con grandes logros en infraestructura, educación y turismo. La Gobernación, liderada por Eduardo Verano, ha trabajado incansablemente para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y ha logrado importantes avances en áreas como la educación, la salud, el turismo y la vivienda.

El departamento del Atlántico celebra sus 121 años de creación en un ambiente que coincide con la fiebre mundialista de 2026. La Gobernación, liderada por Eduardo Verano , aprovecha la coyuntura para mostrar cómo el territorio se ha transformado en un verdadero referente nacional, con obras de impacto social y económico que hoy son motivo de orgullo colectivo.

Con el lema 'Atlántico está mundial', la campaña institucional conecta la pasión por el fútbol con los logros alcanzados en infraestructura, educación, salud, turismo, vivienda, agua potable y espacios públicos, resaltando que la transformación se nota en cada rincón del territorio. El gobernador Verano sostiene que el Atlántico ha jugado grandes partidos en materia de desarrollo y ha marcado goles que se traducen en bienestar para su gente.

En ese sentido los indicadores son trascendentales, de acuerdo con un balance conciso. Por ejemplo, en educación se destaca la intervención en el mejoramiento de infraestructura física de 26 colegios, de los cuales 15 ya fueron entregados, al igual que la entrega de 2.500 becas desde el 2024, dentro de una meta de 10.000 en el cuatrienio.

De manera paralela, se vienen ejecutando 45 proyectos educativos, 8 de infraestructura universitaria, que consolidan un sistema que apuesta por la formación de las nuevas generaciones como la mejor jugada para el futuro. En el territorio atlanticenses se ha organizado una serie de eventos que demuestran que este territorio está pasando por un muy buen momento en materia de inversiones.

En infraestructura vial, más de 300 kilómetros han sido intervenidos entre nuevas obras y mantenimiento, con inversiones superiores a 868.000 millones de pesos. La red departamental pasó de 80 kilómetros pavimentados a más de 500 kilómetros, fortaleciendo la conectividad y la competitividad regional. La salud también ha sido protagonista, con 12 proyectos hospitalarios en ejecución y 84 sedes intervenidas en los últimos años, reflejando el compromiso de cuidar a quienes llevan la camiseta del Atlántico.

En turismo, proyectos como el Muelle 1888, en el municipio de Puerto Colombia, y Salinas del Rey, en Juan de Acosta, han impulsado la proyección internacional del departamento, que además obtuvo la certificación Bandera Azul en la playa de Salinas, convirtiéndose así en pionero en sostenibilidad y deportes náuticos. Porque Salinas del Rey es la primera playa con vocación deportiva de América Latina certificada con Bandera Azul.

Porque Punta Astilleros es la mejor playa rural de Colombia y una de las mejores playas rurales del mundo. Porque la infraestructura náutica de Salinas del Rey fue nominada a los Archdaily Building of the Year 2026, uno de los premios de arquitectura más importantes del mundo. Porque Fitch Ratings le otorgó al Atlántico la máxima calificación crediticia AAA, reflejando la confianza, la solidez financiera y la capacidad del departamento para seguir atrayendo inversión y desarrollo.

Las artesanías del Atlántico son una de las mejores del Caribe colombiano y de Colombia. 37 proyectos con más de 140.000 millones de pesos invertidos en viviendas En vivienda, el programa 'Mi Casa Bacana' agrupa 37 proyectos con más de 140.000 millones de pesos invertidos, garantizando hogares dignos para miles de familias; mientras que, en agua potable y saneamiento, se ejecutan 39 proyectos con una inversión superior a 627.000 millones de pesos, alcanzando una cobertura urbana cercana al 97 % en acueducto, destacándose el denominado Acueducto Regional del Norte que beneficiará a 1,6 millón de habitantes. El espacio público también ha sido transformado.

Es así como más de 1 millón de metros cuadrados de plazas y parques han sido recuperados, con inversiones superiores a 300.000 millones de pesos, creando escenarios de encuentro y convivencia para las comunidades. La Plaza de la Paz en Barranquilla es uno de los sitios más visitados por propios y los que visitan al Departamento del Atlántico.

Estos avances, entre otros, han permitido que el departamento sea reconocido por organismos internacionales como la FAO, que exaltó la estrategia de seguridad alimentaria y programas como Pescao, beneficiando a miles de familias vulnerables. El mandatario subraya que detrás de cada logro hay un esfuerzo colectivo, del que hacen parte equipos de gobierno, comunidades, gremios, academia y medios de comunicación





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