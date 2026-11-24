Extractos del cuaderno confidencial del Papa Francisco, publicados por el cardenal Víctor Manuel Fernández, detallan su lucha contra el mal y una profunda crisis espiritual durante su pontificado.

Extractos publicados este martes del diario personal del fallecido Papa Francisco revelan que el pontífice argentino vio al diablo en tres ocasiones distintas y experimentó una severa crisis espiritual entre 2021 y 2022. El documento, presentado por el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe en el Vaticano, muestra una faceta íntima y vulnerable de Jorge Mario Bergoglio.

Testimonios de encuentros con el mal

El cardenal Víctor Manuel Fernández explicó que Francisco le solicitó ayuda para compartir estas reflexiones con el mundo. El libro, titulado "El diario espiritual del papa Francisco" y editado por la editorial vaticana LEV, incluye pasajes escritos entre 1992 y 2024. En el texto, el pontífice recuerda tres episodios en los que estuvo seguro de la presencia física del diablo, describiendo miradas amenazantes y seductoras que marcaron su experiencia espiritual.

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En el primer incidente, Francisco anotó haber visto al diablo por la ventanilla de su auto, detallando ojos que eran a la vez amenazantes y seductores. Durante el segundo episodio, ocurrido en una capilla carmelita, recordó una mirada ardiente con destellos de fuego. Un tercer encuentro tuvo lugar en Roma tras un viaje a Chile, donde escuchó una voz triunfante. En otra fecha específica, el 7 de junio de 2018, afirmó haber visto las puertas del infierno antes de dormir, defendiéndose con el rosario.

Crisis espiritual y renovación doctrinal

Fernández subrayó que Francisco vivió una crisis espiritual de aproximadamente dos años, desde principios de 2021 hasta 2022. Este periodo coincidió con el empeoramiento de su salud y lo que el papa describió como ataques decisivos de las fuerzas del mal. Francisco llegó a escribir en 2016 que el ataque abierto del diablo indicaba que le quedaba poco tiempo y que lo querían como presa.

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A pesar de estas luchas internas y externas, el texto describe cómo Francisco se encomendó a la misericordia de Dios. Relata recibir señales e inspiraciones divinas que fortalecieron su fe, incluyendo un momento en la capilla donde sintió la mirada misericordiosa de Jesús sonreírle. Esta crisis espiritual culminó en una renovación que se reflejó en dos documentos clave: la carta apostólica "Es la confianza" de 2023 y la encíclica "Dilexit nos" de 2024.

Protección y alcance internacional del libro

La publicación de estos extractos fue posible gracias a la gestión del cardenal Víctor Manuel Fernández. Tras la muerte de Francisco en abril de 2025, a los 88 años, Fernández manifestó su preocupación ante el sucesor, León XIV, de que el cuaderno con tapas de plástico negro quedara olvidado en un depósito. Obtuvo la autorización necesaria para dar a conocer estas reflexiones, asegurando que los documentos muestran su confianza en un Dios de amor.

El diario consta de 141 páginas en total, con 86 redactadas antes de su elección papal en 2013 y 55 después. Una anotación conmovedora del 21 de julio de 2013 resume su humildad: "El 13 de marzo me eligieron papa". El libro se publicará en cinco idiomas y estará disponible en 94 países desde noviembre, permitiendo que millones de lectores accedan a la profunda humanidad y fe de Francisco.