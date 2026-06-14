El difícil camino de la reinserción para extranjeros en cárceles colombianas

Un informe revela que de 102 mil presos en Colombia, 6.400 son extranjeros, la mayoría venezolanos. Expertos y autoridades debaten sobre los retos de la resocialización y la vida tras la condena.

Para las autoridades es preocupante que la cantidad de personas no refleja una reducción en la criminalidad. A la cárcel presunto sicario y dos cómplices por crimen del periodista Cristian Herrera en Cúcuta.

Los expertos y autoridades analizan los retos y soluciones para esta realidad carcelaria, más específicamente la vida después de las condenas para la población extranjera. Antonio Rubio, ciudadano español, fue condenado por tráfico de estupefacientes tras ser engañado para convertirse en 'correo humano'. Cumplió su pena, recuperó la libertad; pero asegura que el reto más difícil comenzó fuera de la cárcel.

'Estuve tres noches durmiendo a la intemperie y pasando frío porque no tenía ni para un hotel, tenía tres noches en la calle', contó al mencionar que no contaba con redes de apoyo. Sin familia y con el peso de los antecedentes sobre sus hombros, descubrió que reinsertarse puede ser tan difícil como sobrevivir en prisión: 'Muy duro. No tienes a dónde recurrir y ni te hacen caso'.

Su historia coincide con una realidad revelada por un informe de la Fundación Acción Interina. Cerca de 102 mil personas permanecen privadas de la libertad en Colombia y de estas, 6.400 son extranjeras. Ahondando en los números, más de cinco mil son venezolanos, por lo que ocho de cada diez son originarios del país vecino. En cuanto a los delitos, los de mayor incidencia son hurto, extorsión, lesiones personales y homicidio.

'Para evitar que estos datos incrementen la discriminación, debería haber una humanización de la estadística, visibilizando los contextos de vulnerabilidad que llevan a la comisión del delito para formular programas de resocialización que desarrollen el proceso de la población migrante', afirmó Johana Bahamón, directora de la fundación. Las autoridades y expertos coinciden en que el problema no es solo sobre los que entran a la cárcel, sino cómo salen de estas.

Noticias RCN conversó de este tema con el procurador delegado para los derechos humanos, Néstor Osuna. Para el también exministro de Justicia, las cárceles están atiborradas de personas, pero esto no demuestra que se reduzca la criminalidad.

'Las personas que salen de las cárceles, sean colombianas o extranjeras, no tienen suficientes programas de resocialización que disminuyan los riesgos de reincidir en el delito', sostuvo. Además, mencionó que la sobrepoblación carcelaria es un problema estructural que requiere políticas integrales, no solo de castigo sino de reinserción efectiva. La falta de oportunidades laborales y el estigma social agravan la situación, especialmente para los extranjeros que carecen de redes de apoyo en el país.

Expertos sugieren que se deben implementar programas específicos para migrantes, considerando sus vulnerabilidades, y fortalecer la cooperación internacional para facilitar la repatriación cuando sea posible. Mientras tanto, historias como la de Antonio Rubio se repiten, evidenciando las fallas del sistema penitenciario colombiano en su función resocializadora. El procurador también advirtió que la saturación de las prisiones no es sinónimo de seguridad ciudadana.

'Debemos preguntarnos por qué estas personas llegaron a delinquir y ofrecer alternativas reales de cambio', señaló. Organizaciones como la Fundación Acción Interina abogan por un enfoque de derechos humanos, donde la estadística no estigmatice sino que oriente políticas públicas. La reinserción de extranjeros enfrenta barreras adicionales, como la falta de documentos, el idioma y la discriminación.

Sin embargo, hay ejemplos positivos: algunos exreclusos han logrado reintegrarse gracias a programas de formación laboral y acompañamiento psicosocial. Estos casos demuestran que la inversión en resocialización no solo es ética, sino también rentable socialmente, al reducir la reincidencia. Colombia debe asumir este reto con urgencia, no solo para cumplir con estándares internacionales, sino para construir una sociedad más justa y segura





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