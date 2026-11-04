El dilema de las transferencias en la política municipal colombiana

Análisis sobre cómo la dependencia financiera del 90% de los municipios colombianos y la presión por reelección influyen en las dinámicas electorales y la gestión pública actual.

La búsqueda de sucesores en el cargo por parte de alcaldes, gobernadores y el presidente de la República refleja una constante histórica en la política colombiana, donde la transferencia de poder rara vez es gratuita. La lógica administrativa dicta que ningún mandatario desea entregar las llaves de su oficina a un contradictor o enemigo político, temor fundado en la posibilidad de que dichos adversarios revisen papeles o secretos administrativos que podrían servir de insumos para investigaciones futuras de los órganos de control.

La realidad fiscal del 90% de los municipios

El escenario económico para la mayoría de las gobernaciones locales es drásticamente diferente al de las zonas ricas, ya que cerca de 960 municipios colombianos pertenecen a la sexta categoría de pobreza y dependen casi exclusivamente de las transferencias de la Nación. Esta dependencia financiera extrema significa que en muchas localidades el presupuesto municipal apenas alcanza para cubrir los salaries del alcalde, del personero y de una pequeña cantidad de empleados, lo que limita severamente la capacidad de gestión y obra pública.

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Por el contrario, existen regiones con capacidad económica propia, incluyendo algunas capitales de departamento y municipios petroleros con yacimientos de carbón y puertos exportadores como Becerril, Puerto Gaitán, Barrancas, Castilla la Nueva y Ciénaga. Otros municipios que destacan por su solidez económica son aquellos con un predial elevado y centros industriales activos, tales como Envigado, Sabaneta, Chía, Sopó y Funza, los cuales no sufren la misma precariedad fiscal que el resto del país.

Costos políticos de la construcción de imagen

Para facilitar la llegada de un amigo al cargo sucesor, un gobernante con buena gestión administrativa puede utilizar obras, publicidad gubernamental y el apoyo de las redes sociales para dar la pelea en las urnas. Sin embargo, construir una buena imagen pública y demostrar una gestión efectiva mediante encuestas que muestren aceptación popular exige un presupuesto muy elevado que suele estar fuera del alcance de la mayoría de las alcaldías.

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La falta de dinero propio obliga a los gobernantes a depender de estrategias de marketing político que a menudo distorsionan la realidad de la gestión pública, transformando el ejercicio del poder en una actividad que mueve mucho dinero y no permite ceder sus frutos a título gratuito. Esta dinámica convierte la elección de un sucesor en un proceso costoso y complejo, donde la imagen construida puede no reflejar necesariamente los avances reales en la satisfacción de las necesidades básicas de la comunidad.

Escenarios posibles en las contiendas electorales

El análisis de Ricardo Cuello Duarte identifica combinaciones específicas que determinan el éxito o fracaso de las aspiraciones de reelección indirecta, comenzando con un buen gobernante y un buen candidato, una combinación que ofrece una oportunidad real de triunfo electoral. En el otro extremo, un mal gobernante acompañado de un mal candidato enfrenta una quema segura, asegurando la derrota política y la pérdida del poder administrativo.

Existe también una variante peligrosamente costosa que ocurre cuando un buen gobernante, capaz de mostrar resultados, debe apoyar a un mal candidato, lo que deriva en una campaña electoral que consume recursos sin garantizar la continuidad del proyecto político. Esta situación se agudiza en lugares como Uribia, Cumaribo, Alto Baudó y Lloró en Chocó, donde la pobreza estructural limita cualquier posibilidad de gestión independiente y refuerza la dependencia de los actores políticos tradicionales.