El DIM se quedó a minutos de los octavos de la Libertadores y jugará la Sudamericana

El Deportivo Independiente Medellín, bajo la dirección interina de Sebastián Botero, perdió 1-0 ante Estudiantes de La Plata en el último minuto y terminó tercero del Grupo A de la Copa Libertadores. El equipo antioqueño disputará los playoffs de la Copa Sudamericana, mientras que Botero regresará al equipo sub-20 tras la llegada de Amaranto Perea como nuevo entrenador del primer equipo.

El Deportivo Independiente Medellín estuvo a cinco minutos de volver a los octavos de final de la Copa Libertadores después de 21 años. El equipo rojo hizo todo lo posible para sostener el empate contra Estudiantes de La Plata en Argentina, resultado que le permitiría terminar segundo del Grupo A de la Copa Libertadores .

Sin embargo, un gol de cabeza en el minuto 90+2 le dio la victoria a los argentinos. El Poderoso, dirigido desde mediados de abril por Sebastián Botero, quien vive su segundo interinato en el plantel profesional y, por lo general, es el entrenador del equipo sub-20, se quedó en el camino a su cita con la historia. Finalizó tercero y disputará los playoffs para los octavos de final de la Copa Sudamericana.

No es la primera vez en los últimos cinco años que el Medellín queda fuera de los grupos de la Libertadores después de tener opciones reales de avanzar a octavos de final. En 2023, cuando Botero tuvo su primer interinato para reemplazar a David González, quien salió del equipo por los baches de rendimiento que mostró, terminó tercero de su grupo y fue a 'La Otra Mitad de la Gloria'. Esta vez, el equipo antioqueño estuvo realmente cerca de lograrlo.

En La Plata hicieron un buen partido. No fue el más vistoso que se le haya observado en los últimos meses, pero hubo mucho oficio en los futbolistas, que entendieron que era importante tener un bloque compacto, líneas cortas, sin mucha distancia entre defensas, volantes y atacantes. Los rojos también tuvieron a Éder Chaxu, el arquero titular, con un buen rendimiento.

El guardameta tolimense dejó, en ese partido, una atajada impresionante: aquella del minuto setenta y pico, en la que se suspendió unos segundos en el aire para sacar un cabezazo de Guido Carrillo que iba directo al ángulo.

'El plan salió bien. Sabíamos qué teníamos que hacer hoy, contra un equipo que tiene muchas virtudes en el juego, una de ellas es el fútbol aéreo. Los controlamos. Los llevamos a nuestro terreno, pero el fútbol tiene cosas que no se pueden controlar y al final nuestro jugador se resbaló, habilitó al de ellos y fue gol.

Más allá de que hay una tristeza grande en el grupo por la derrota, siento que competimos de buena forma, que Medellín dejó su nombre en alto, que mereció avanzar. Nos queda seguir ayudando al club', aseguró Botero. El timonel paisa dirigió su último encuentro con El Rey de Corazones.

En agosto, después del Mundial, el asistente técnico de Néstor Lorenzo, Amaranto Perea -fue referente como jugador en el DIM-, asumirá el cargo que quedó vacante tras el despido de Alejandro Restrepo, ahora en Bolívar de Bolivia.

'El cuerpo técnico de Amaranto debe llegar pronto. Van a planificar el segundo semestre. Creo que en este mes tenemos palabras de agradecimiento con los jugadores. Estuvimos a un paso de entrar a los octavos de final.

Uno debe no dramatizar las cosas. Debemos seguir haciendo nuestro camino. El DIM hará lo que tiene que seguir haciendo y esperamos que en nuevo cuerpo técnico nos traiga títulos', concluyó Botero, quien regresará, de lleno, al equipo sub-20 que sacó campeón del Torneo Nacional de la categoría en 2025. Fue el primer título para Medellín en ese rango de edad





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