El director de la UIAF defiende su inocencia frente a la controversia

El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) Wilmar Mejía explicó el pasado la naturaleza de sus contactos con alias Calarc£ y declaró sobre el estado actual de las investigaciones en su contra.

El actual director de la Unidad de Información y Análisis Financiero ( UIAF ), Wilmar Mejía , se pronunció de manera detallada este lunes frente a la controversia que rodea su designación, explicando la naturaleza de los contactos que sostuvo en el pasado con alias Calarcªcute, líder de las disidencias de las Farc.

Mejía respaldó su inocencia ante los perfilos, y explicó la naturaleza de sus contactos en territorio y detalló el estado actual de las investigaciones en su contra. El director de la UIAF aseguró que estos acercamientos no obedecen a vínculos criminales, sino al ejercicio de sus funciones profesionales en diversas regiones del país





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UIAF Wilmar Mejía Controversia Contactos Con Farc Ejercicio De Funciones Profesionales

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