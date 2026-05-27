El Dorado amplía zonas migratorias para agilizar el flujo de pasajeros internacionales

El Aeropuerto El Dorado finalizó obras de ampliación y modernización en inmigración y emigración con una inversión de más de 22.400 millones de pesos, instalando 61 puntos de atención y sistemas biométricos para mejorar la capacidad operativa ante el crecimiento del tráfico aéreo internacional.

El Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá completó una serie de obras de ampliación y modernización en sus zonas de in migración y e migración , con una inversión superior a los 22.400 millones de pesos colombianos.

Estas intervenciones buscan aumentar la capacidad operativa ante el crecimiento sostenido del flujo de pasajeros internacionales, especialmente de cara a la temporada de fin de año, cuando se espera un incremento significativo en la movilidad aérea. La terminal, considerada la segunda más transitada de Suramérica, implementó cambios estructurales y tecnológicos para agilizar los procesos migratorios tanto de ingreso como de salida del país.

En el área de inmigración, se amplió el espacio operativo en un 40 %, pasando de 900 a 1.260 metros cuadrados. Se instalaron 61 puntos de atención simultánea, que incluyen módulos presenciales y sistemas de migración biométrica Biomig, diseñados para agilizar la verificación de identidad y reducir los tiempos de espera.

Además, se creó el Centro Estratégico Conjunto de Análisis Migratorio (CECAM), un espacio equipado con tecnología de monitoreo y análisis de datos para fortalecer los controles migratorios y la seguridad nacional. La directora de Migración Colombia, Martha Hernández, destacó que estas mejoras permitirán reforzar los puntos biométricos y las entrevistas migratorias, garantizando el cumplimiento de la normatividad y la veracidad de la información de los viajeros.

Por su parte, la zona de emigración también fue objeto de una reorganización completa, con una inversión de más de 18.600 millones de pesos. Se instalaron 20 equipos Biomig, 37 módulos de Migración Colombia, dos módulos automáticos y 15 puntos Veripax, integrados con sistemas de orientación y direccionamiento de filas para mejorar la circulación de pasajeros.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Migración Colombia y la concesionaria Opain supervisaron las obras, que buscan optimizar los tiempos de paso y la experiencia de los viajeros. La presidenta de la ANI, Carolina Barbanti, calificó las intervenciones como un avance estratégico en capacidad, eficiencia operativa y modernización tecnológica del proceso migratorio, preparando al aeropuerto para enfrentar el aumento de la demanda internacional





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