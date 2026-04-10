El Dorado, por Octava Vez, Elegido el Mejor Aeropuerto de Sudamérica por Skytrax

El Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá es reconocido por Skytrax como el mejor de Sudamérica por octava vez. Este logro destaca la excelencia del aeropuerto en la experiencia del pasajero y su importancia para Bogotá como centro neurálgico en la región.

El Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá ha sido reconocido por octava vez y quinto año consecutivo como el mejor aeropuerto de Sudamérica por la prestigiosa organización internacional Skytrax . Skytrax , conocida por su rigurosa evaluación del desempeño en la industria aérea, evalúa a 525 compañías aéreas y 550 aeropuertos a nivel global, basándose en encuestas exhaustivas y criterios específicos de calidad.

Este logro destaca la continua excelencia del aeropuerto en la experiencia del pasajero y su compromiso con la mejora constante. El reconocimiento se fundamenta en las encuestas realizadas a millones de viajeros, quienes evalúan diversos aspectos de la experiencia de viaje, desde la facilidad de navegación y la limpieza de las instalaciones hasta la eficiencia de los procesos y la calidad de los servicios ofrecidos. Este galardón no solo representa un hito para El Dorado, sino también para la ciudad de Bogotá, posicionándola como un centro neurálgico en la región y un destino atractivo para el turismo y los negocios. Este reconocimiento es un reflejo del trabajo arduo y la dedicación de todo el equipo del aeropuerto, así como de las inversiones realizadas para mejorar la infraestructura y los servicios. La directora del Instituto Distrital de Turismo (IDT), Angela Garzón, expresó su entusiasmo ante este reconocimiento, destacando la importancia de El Dorado como un hub clave en la región y su contribución al crecimiento de la conectividad y al desarrollo de Bogotá. El aeropuerto moviliza a más de 45 millones de pasajeros anualmente, lo que demuestra su impacto significativo en la economía local y en la proyección internacional de la ciudad. El reconocimiento de Skytrax refuerza la posición de El Dorado como un líder en la industria aeroportuaria sudamericana y un ejemplo a seguir en términos de calidad y servicio. Además del reconocimiento a El Dorado, es importante mencionar otros eventos relevantes en el sector de la aviación colombiana. Recientemente, se ha anunciado un beneficio para deportistas en Colombia, quienes podrán acceder a descuentos en tiquetes aéreos tras participar en carreras en Bogotá. Esta iniciativa busca fomentar el deporte y facilitar la movilidad de los atletas. También se ha abordado el análisis del empate entre Santa Fe y Peñarol por la Copa Libertadores, lo que evidencia el interés constante en los eventos deportivos y el análisis del desempeño de los equipos colombianos en competiciones internacionales. La combinación del reconocimiento internacional del aeropuerto y las iniciativas locales en el ámbito deportivo demuestra la dinámica y el crecimiento continuo de Colombia en diversas áreas





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