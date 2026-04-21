El drama de los colombianos deportados a la República Democrática del Congo

Un grupo de 15 latinoamericanos, incluyendo colombianos, fue enviado por EE. UU. a la RDC bajo un polémico mecanismo de reubicación temporal, dejando a los afectados en una situación de total vulnerabilidad e incertidumbre.

El pasado 17 de abril, la República Democrática del Congo (RDC) fue escenario de un suceso inusitado: el aterrizaje de un vuelo proveniente de Estados Unidos que transportaba a un grupo de 15 ciudadanos latinoamericanos, entre ellos varios colombianos, quienes fueron enviados a esa lejana nación africana bajo un controvertido mecanismo de acogida temporal.

Entre los afectados se encuentra Carlos Rodelo, un barranquillero de 43 años que buscaba refugio en Norteamérica tras huir de la extorsión en su ciudad natal. Rodelo, tras ingresar a México y solicitar asilo, recibió una protección limitada bajo la Convención contra la Tortura (CAT), la cual permite al gobierno estadounidense reubicar a migrantes en terceros países considerados seguros si no pueden ser retornados a su lugar de origen. Sin embargo, su situación cambió drásticamente en agosto de 2025 cuando fue detenido en una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El relato de Rodelo sobre su traslado es desgarrador. Durante su entrevista con medios internacionales desde un complejo hotelero en Kinsasa, describió condiciones humillantes durante el vuelo operado por la aerolínea Omni Air International, el cual realizó escalas en Senegal y Ghana antes de llegar a su destino final. Rodelo denunció haber sido tratado como un esclavo, esposado y con restricciones severas de movimiento, bajo una presión psicológica inmensa. En el mismo grupo viajaba Jorge Cubillos, otro ciudadano colombiano que residía en EE. UU. desde hace una década, quien huyó originalmente por amenazas de grupos armados ilegales. A pesar de contar con una figura legal conocida como Retención de Remoción, diseñada para proteger a quienes enfrentan riesgos vitales en su país de origen, el sistema judicial estadounidense interpretó que esta protección solo impedía el retorno a Colombia, abriendo la puerta a su traslado forzoso a la RDC, un país con el cual Washington mantiene un acuerdo de acogida temporal, aunque el gobierno congoleño insiste en que no se trata de una reubicación permanente. La situación actual de estos migrantes es de total incertidumbre. Aunque el Ministerio de Comunicación y Medios de la República Democrática del Congo ha subrayado que este acuerdo no constituye una instalación duradera en su territorio, expertos en derechos humanos como Maître Tshiswaka Masoka Hubert han expresado su preocupación, señalando que, hasta la fecha, no existe un plan concreto ni un protocolo claro para garantizar el retorno de estas personas a sus países de origen. Mientras los trámites legales avanzan con extrema lentitud y las autoridades internacionales guardan silencio sobre el futuro inmediato de los afectados, estos colombianos se encuentran confinados en un hotel bajo vigilancia policial, lejos de sus familias y sumidos en la desesperanza. Lo que comenzó como un sueño de seguridad y protección para estos hombres se ha transformado en una pesadilla de desarraigo, donde el único anhelo que los mantiene en pie es la posibilidad de volver a pisar suelo colombiano, salvaguardando su integridad tras vivir un proceso migratorio que ha cuestionado los límites de los acuerdos de deportación y la dignidad humana en el contexto de las políticas migratorias modernas





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Migración Colombia República Democrática Del Congo Derechos Humanos Estados Unidos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Claves para entender en qué va la “ruptura” del Gobierno con el Banco de la RepúblicaVillar advirtió que si la junta no puede sesionar porque el ministro no asiste, se estaría impidiendo que el Banco decida con autonomía.

Read more »

Los 100 días de Delcy Rodríguez en Venezuela: 'sin cambios y dudas sobre transición democrática'Blu Radio es una emisora de radio colombiana que se destaca por su enfoque en noticias y actualidad. Reconocida por su cobertura objetiva y análisis profundo, Blu Radio ha ganado una sólida reputación en el ámbito de los medios de comunicación en Colombia.

Read more »

Colombia registra la mayor caída democrática en la región en 2025 por violencia políticaUno de los hitos más críticos que fundamentan este retroceso fue el “asesinato de Miguel Uribe Turbay”

Read more »

La batalla democrática que no se puede perderLa batalla democrática, la que permite elegir a los responsables de los destinos de ciudades, departamentos, debe ser defendida a capa y espada por el Estado.

Read more »

La dura carta del Banco de la República al ministro de Hacienda por “maltratos” del GobiernoLa dura carta del Banco de la República al ministro de Hacienda por “maltratos” del Gobierno

Read more »

Crisis institucional: Gerente del Banco de la República se niega a participar en foro del GobiernoEl gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, rechazó asistir a un foro organizado por el Ministerio de Hacienda, denunciando ataques contra la autonomía de la entidad y la descalificación injustificada de sus políticas monetarias.

Read more »