Un estudio de Banca de las Oportunidades revela que los estereotipos sobre la edad reducen drásticamente la aprobación de créditos y la inclusión financiera de los adultos mayores en Colombia.

El edadismo se ha consolidado como una barrera silenciosa pero efectiva que impide que las personas mayores en Colombia accedan al crédito formal, incluso cuando cuentan con pensiones estables y excelentes antecedentes de pago. Así lo revela un experimento financiero detallado presentado por la economista Paola Téllez durante el Foro Nacional de Edadismo, organizado conjuntamente por la Academia Nacional de Medicina, la Universidad de la Costa y la Universidad de Pamplona.

La edad pesa más que la garantía en la decisión crediticia

El análisis demuestra que los estereotipos relacionados con la edad influyen decisivamente en las decisiones de los asesores financieros, limitando seriamente las oportunidades de financiación para esta población específica. La investigación contó con la participación activa de 200 asesores comerciales provenientes de bancos, cooperativas y microfinancieras, quienes evaluaron perfiles ficticios de clientes para determinar si la edad afectaba la aprobación y el monto de los créditos.

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Al ordenar 12 criterios de evaluación, los asesores ubicaron la edad en el cuarto lugar general, situándola por encima de la garantía y la probabilidad de impago, factores tradicionalmente considerados más relevantes. Además, el 17,5 % de los profesionales la consideró uno de los dos factores más importantes en la decisión. La edad explicó el 14 % de la decisión de otorgar un préstamo de $3 millones, una proporción numéricamente cercana al peso del ingreso, que representó el 14,2 % según explicó Téllez.

El estudio encontró que tener 60 años o más generaba una penalización del 6,9 % en la preferencia de los asesores, cifra comparable con la asociada a recibir ingresos inferiores a $2 millones, que fue del 7,6 %. Aunque ser pensionado aumentaba la preferencia en 12,4 %, este factor positivo no eliminaba el efecto negativo residual de la edad cronológica en la evaluación de riesgo.

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Estereotipos y contradicciones entre percepción y realidad financiera

Los estereotipos negativos también aparecieron claramente al evaluar los conocimientos financieros de los solicitantes: cuando una persona desconocía qué era una tasa de interés, los asesores tenían 11 veces más probabilidades de imaginarla como una persona mayor. Según Banca de las Oportunidades, estos resultados muestran que los prejuicios pueden influir en las decisiones crediticias independientemente del perfil específico de los asesores.

Sin embargo, los datos de comportamiento financiero contradicen frontalmente la idea de que las personas mayores representan necesariamente un riesgo más alto para las instituciones. La mora a 30 días disminuye con la edad: pasa del 10 % entre las personas de 51 a 60 años al 5 % entre quienes superan los 80 años, según los datos presentados por Paola Téllez durante el Foro Nacional de Edadismo.

Pese a este comportamiento de pago superior y más seguro, el acceso al crédito cae drásticamente, pasando del 45 % entre las personas de 36 a 50 años al 19 % después de los 80 años. La tarjeta de crédito disminuye del 31 % al 11 %, el crédito de consumo del 24 % al 12 % y el microcrédito del 9 % al 1 %.

Brechas en productos digitales y proyecciones económicas futuras

Las brechas digitales y de productos también son evidentes en los depósitos y canales financieros. El acceso a depósitos baja del 93 % entre los grupos de menor edad considerados en la comparación al 62 % después de los 80 años, mientras que la cuenta de ahorro tradicional se mantiene cerca del 48 % en este último grupo. Los depósitos de bajo monto, una alternativa clave de entrada a los servicios financieros digitales, registran una caída severa del 79 % al 17 %.

Además, según la Encuesta de Demanda de Inclusión y Capacidades Financieras de Banca de las Oportunidades de 2026, el conocimiento financiero disminuye apenas un 10,9 % entre las personas de 18 a 30 años y las mayores de 70, mientras que los comportamientos y las actitudes, relacionados con la confianza y el uso, caen cerca del 22 %. El documento también destaca la importancia económica vital de la población mayor en el desarrollo nacional.

Según estimaciones de AARP, las personas de 50 años o más aportaron en 2020 el 39,8 % del producto interno bruto colombiano, equivalente a cerca de US$301.100 millones. Para 2050, su contribución podría llegar al 42,1 % del PIB, unos US$955.800 millones, y representar 11,1 millones de empleos, equivalentes al 43,3 % del total. Estas proyecciones coinciden con el envejecimiento demográfico del país, donde la esperanza de vida pasó de 50,6 años en 1950 a 77,6 años actualmente.

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Vulnerabilidad estructural y el impacto del exclusión financiera

El envejecimiento continuará acelerándose, ya que la fecundidad descendió de 6,7 a 1,6 hijos por mujer y se proyecta en 1,2 para 2050. Para 2070, se estima que el 51,5 % de la población tendrá 50 años o más, lo que intensifica la necesidad de inclusión. Juan-Manuel Anaya, investigador profesor de la Universidad de la Costa y coordinador académico del foro, señaló que los hallazgos de la Encuesta Nacional de Edadismo 2026 confirman que la discriminación por edad golpea con mayor dureza a las personas de menores ingresos.

Anaya enfatizó que las personas con menos de un salario mínimo y menor escolaridad son las más afectadas. Esta panorámica de vulnerabilidad estructural se traslada directamente al ecosistema económico, donde el edadismo institucional y las barreras en el uso de nuevas tecnologías se convierten en cómplices de la exclusión financiera que margina a los mayores de los servicios y créditos formales.

La contradicción entre la solvencia demostrada de los adultos mayores y su exclusión sistemática de los mercados crediticios representa un problema económico significativo. La disminución proyectada de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida exigen urgentemente reformas en los modelos de evaluación de riesgo que eliminen el sesgo por edad.

La reducción en el uso de microcréditos y cuentas digitales por parte de los mayores limita su autonomía financiera y su capacidad de acumulación de patrimonio a largo plazo. Los datos de mora bajan con la edad, lo que sugiere que las instituciones financieras están subestimando la calidad crediticia de este segmento demográfico importante.

El impacto económico de esta exclusión es cuantificable y creciente. Si se mantuvieran las tendencias actuales, la brecha entre el potencial económico de la población mayor y su acceso real a los servicios financieros seguirá ampliándose, afectando negativamente tanto a los individuos como al sistema financiero nacional en su conjunto.