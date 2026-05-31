El edificio más alto del mundo: una carrera sin fin

La competencia por construir el edificio más alto del mundo es una forma de medir el poder económico de las ciudades. En este artículo, exploramos la historia de la carrera por construir el edificio más alto del mundo y cómo ha cambiado a lo largo de los años.

En poco más de un siglo, el edificio más alto del mundo ha pasado de medir 213 metros en Nueva York a superar los 828 metros en Dubái.

Durante décadas, la carrera por construir el edificio más alto del mundo fue una forma de medir el poder económico de las ciudades. Esa competencia, que durante buena parte del siglo XX tuvo como protagonista a Nueva York, hoy se juega principalmente en Asia y Medio Oriente. En 1909, el Metropolitan Life Tower, en Nueva York, se convirtió en el edificio más alto del mundo con 213 metros.

En ese momento, la ciudad estadounidense ya empezaba a consolidarse como el gran laboratorio vertical del planeta. Poco después llegaron el Woolworth Building, el Chrysler Building y el Empire State Building, todos también en Nueva York, en una época en la que los rascacielos se convirtieron en símbolos de modernidad, riqueza y confianza en el futuro.

Sin embargo, su reinado duró apenas unos meses: en 1931, el Empire State Building tomó el título con 381 metros y se convirtió en uno de los grandes íconos arquitectónicos del siglo XX. La Willis Tower de Chicago llegó a los 442 metros, y dos años después, alcanzó los 417 metros. Esta última conservó el récord durante casi 25 años, hasta que el centro de gravedad de la arquitectura vertical empezó a moverse hacia Asia.

El cambio llegó en 1998 con las Torres Petronas, en Kuala Lumpur, Malasia. Con 452 metros, marcaron la primera vez en décadas que el edificio más alto del mundo no estaba en Estados Unidos. Desde entonces, ningún rascacielos estadounidense ha recuperado el título. En 2004, el Taipei 101, en Taiwán, elevó la marca a 508 metros, y en 2010 el Burj Khalifa, en Dubái, superó los 828 metros.

La torre de Dubái no solo es el edificio más alto del mundo: también representa la transformación de Medio Oriente en un nuevo centro de megaproyectos urbanos. Su diseño, pensado para enfrentar el viento y las condiciones extremas del desierto, convirtió al Burj Khalifa en una referencia de ingeniería y en una carta de presentación global para Dubái. Pero su reinado podría terminar en los próximos años.

En Arabia Saudita, la Jeddah Tower avanza con la promesa de convertirse en el primer edificio del mundo en superar el kilómetro de altura. La obra, que comenzó en 2013 y estuvo paralizada durante años, fue reactivada oficialmente en 2025. Para abril de 2026 ya había alcanzado las 100 plantas, un hito clave para un proyecto que busca superar por más de 170 metros al Burj Khalifa. La Jeddah Tower también tiene una lectura política y económica.

Forma parte de la transformación urbana impulsada por Arabia Saudita en el marco de su estrategia de diversificación económica. En ese sentido, la torre no solo busca batir un récord arquitectónico, sino proyectar una imagen de modernización, inversión y poder regional.

La competencia por construir el edificio más alto del mundo sigue siendo una forma de medir el poder económico de las ciudades, pero también es un símbolo de la capacidad de innovación y de la voluntad de invertir en el futuro. La Jeddah Tower es un ejemplo de cómo la arquitectura puede ser un instrumento de transformación urbana y de cómo un proyecto puede ser a la vez un símbolo de modernidad y un reflejo de la complejidad de la economía global





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