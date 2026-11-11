El efectivo sigue dominando transacciones en Colombia pese a la digitalización

A pesar del auge de billeteras digitales, el efectivo continúa representando más del 65 % de las compras de bajo valor en Colombia, según el Banco de la República. Esta realidad muestra la importancia del dinero físico y la necesidad de una infraestruct

El sistema de pagos colombiano muestra que, a pesar de la difusión de billeteras digitales, el efectivo mantiene una cuota superior al 65 % en transacciones de bajo valor, según informe del Banco de la República del 2024.

Alcance y valor del efectivo en la economía diaria

El valor monetario en circulación supera los 130 billones de pesos, confirmando la robusta demanda de liquidez física por parte del público. La participación del efectivo ha caído del 88‑90 % de hace una década a la cifra actual, indicando una transición gradual hacia modelos híbridos.

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El 56 % de los hogares fuera de los cuatro grandes centros urbanos -Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali- dependen exclusivamente del efectivo, evidenciando una gran brecha digital en la periferia y zonas rurales.

Perspectiva de actores sectoriales sobre la resiliencia del efectivo

Andrés Daza, director general de Prosegur Cash, señala que el efectivo "es el único medio disponible para mantener la actividad comercial durante cortes de energía o interrupciones de conectividad".

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Fenalco, organización gremial, estima que más de 500 000 tiendas de barrio se apoyan principalmente en liquidez física, subrayando su función de infraestructura crítica en economías de la mano en la red.

Implicaciones para la inclusión y la gestión de riesgo en comunidades vulnerables

En áreas propensas a deslizamientos o cortes de energía, la ausencia de efectivo limita el acceso a medicinas y alimentos, lo que refuerza su papel como herramienta de resiliencia comunitaria.

Los consumidores citan la rapidez, facilidad de uso, independencia de redes y control presupuestario como razones de su preferencia, demostrando que el efectivo no solo cubre necesidades informales sino también operativas diarias.

El futuro de los pagos: un modelo híbrido en evolución

El panorama actual en Colombia apunta a una economía híbrida donde tarjetas, transferencias, billeteras digitales y efectivo operan simultáneamente, cada uno asumiendo roles específicos según el contexto.

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Este enfoque integrado plantea desafíos logísticos enormes, pero ofrece la posibilidad de un sistema de pagos más inclusivo y resiliente ante emergencias.