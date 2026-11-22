El presidente Abelardo De la Espriella confirmó la operación militar en Mapiripán que dejó cinco guerrilleros muertos y múltiples incautaciones en el Meta.

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, anunció públicamente la ejecución de un nuevo ataque aéreo del Ejército Nacional en el departamento del Meta. Esta acción, que constituye la undécima operación militar de este tipo durante los tres meses y algunas semanas que ha durado su mandato, resultó en el abatimiento de al menos cinco guerrilleros. El mandatario utilizó su cuenta en la red social X para destacar el resultado de lo que calificó como una respuesta contundente contra las estructuras criminales que operan en la región.

Detalles de la Operación Ninfa en Mapiripán

La acción bélica se enmarca dentro de la denominada 'Operación Ninfa', un operativo conjuntado entre el Ejército y la Policía Nacional que se desarrolló desde la madrugada del sábado 21 de noviembre. El teatro de operaciones se ubicó específicamente en la zona rural del municipio de Mapiripán, en el departamento del Meta. El objetivo estratégico de este despliegue fue la estructura 44 Antonio Ricaurte, un grupo perteneciente a las disidencias de las FARC lideradas por el conocido alias Iván Mordisco.

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Incautaciones y neutralización de recursos bélicos

Las autoridades reportaron el aseguramiento de diversos elementos logísticos y armamentísticos durante el despliegue. Se incautaron seis armas, doce proveedores y munición de diferentes calibres, así como dos chalecos multibolsillos y un equipo de montaña. Adicionalmente, se recuperaron un teléfono de satélite, dos teléfonos móviles y dos embarcaciones, lo que sugiere un desmantelamiento parcial de la infraestructura de campo de la unidad atacada.

Contexto histórico y cifras de bajas en conflictos aéreos

Esta intervención se suma a un historial reciente de acciones similares que han generado debate y preocupación. Hasta la fecha, existen registros de al menos 73 personas fallecidas a consecuencia de los ataques aéreos del Ejército. Entre las víctimas hay algunos menores de edad, quienes según las fuentes oficiales, habían sido reclutados por las organizaciones armadas al margen de la ley. Esta circunstancia ha sido objeto de controversia y escrutinio público durante las últimas semanas.

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La postura del Gobierno frente a la inseguridad

El presidente De la Espriella no dejó lugar a la ambigüedad sobre la postura del ejecutivo ante la violencia. A través de sus canales oficiales, expresó que "el miedo cambió de bando" y afirmó que cada ataque de los narcoterroristas contra la Fuerza Pública o la población civil tendrá una respuesta cada vez más contundente. Además, felicitó a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional por el resultado alcanzado en esta operación específica.

La operación previa en Valle del Cauca

Antes de este hecho en el Meta, el pasado jueves 19 de noviembre, el jefe de Estado informó sobre otro bombardeo llevado a cabo por la Fuerza Aérea en el departamento del Valle del Cauca contra lo que definió como un objetivo narcoterrorista. En esa oportunidad, el mandatario señaló que una vez consolidada la información operacional, comunicaría al país los detalles y resultados, cumpliendo así con el protocolo de transparencia en operaciones de este tipo.

Balances del Ministerio de Defensa en materia militar

El Ministerio de Defensa ha presentado un balance positivo sobre el impacto de estas acciones coordinadas. Según los datos del ente rector, estos operativos han permitido incautar 110 armas largas y cortas, 18 armas de acompañamiento y más de 28.500 municiones. Estas cifras ilustran el debilitamiento de la capacidad de combate y sostenimiento de los grupos armados ilegales en el territorio nacional.