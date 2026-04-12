El Ejército Nacional incorpora 2.387 nuevos soldados profesionales con formación especializada

El Ejército Nacional fortalece sus capacidades operativas con la integración de 2.387 nuevos soldados profesionales, entrenados en combate y especializados en áreas técnicas y tácticas para enfrentar los desafíos de seguridad del país. Estos soldados han recibido entrenamiento en combate, desarrollo del carácter y formación especializada en áreas clave como radiocomunicaciones, inteligencia táctica y manejo de explosivos.

En un contexto de seguridad nacional que presenta desafíos constantes, el Ejército Nacional da un paso significativo en su evolución operativa con la integración de 2.387 nuevos soldados profesionales . Estos individuos no solo han sido preparados para el combate, sino que también han recibido una formación exhaustiva como especialistas en diversas capacidades técnicas, tácticas y tecnológicas, marcando un hito en la modernización de la institución.

Este grupo representa una fuerza renovada, comprometida con la defensa y protección del territorio colombiano, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante las amenazas que enfrenta el país. La formación de estos soldados es un reflejo de la adaptación del Ejército a las complejidades del siglo XXI, donde la especialización y el conocimiento técnico son esenciales para el éxito en cualquier operación.\El proceso de formación de estos soldados profesionales se ha estructurado en dos fases clave. La primera, que duró cuatro semanas, se centró en la construcción del carácter y en el fortalecimiento de los valores fundamentales que rigen la institución. Se hizo especial énfasis en la disciplina, la ética y el respeto por los derechos humanos, pilares esenciales para el desempeño de cualquier miembro del Ejército. Durante esta fase inicial, los reclutas recibieron instrucción militar básica, así como una profunda inmersión en el compromiso institucional, que los integra a una fuerza que supera los 130 mil soldados formados en la Escuela de Soldados Profesionales SL Pedro Pascasio Martínez Rojas. Esta etapa es crucial para forjar la mentalidad y el espíritu de servicio que caracterizan a los soldados, preparándolos para afrontar los retos que implica la defensa de la patria. El programa busca inculcar la importancia de la integridad y el cumplimiento de las normas, asegurando que los nuevos soldados estén alineados con los más altos estándares de conducta y profesionalismo.\La segunda fase, con una duración de seis semanas, se enfocó en la especialización de los soldados. Bajo la tutela de 23 instructores altamente calificados, los nuevos uniformados adquirieron habilidades esenciales en el manejo de armamento avanzado, incluyendo fusiles de última generación, ametralladoras M-60, lanzagranadas MGL, morteros de 60 mm y pistolas de alta precisión. Además, recibieron capacitación en navegación terrestre, técnicas de rastreo y precisión de tiro, así como en operaciones tácticas en diversos terrenos y condiciones. Un aspecto distintivo de esta nueva cohorte es el énfasis en la formación técnica. Entre los perfiles especializados se encuentran radioperadores, especialistas en inteligencia táctica, operadores de drones y sistemas antidrones, y personal capacitado en la detección y neutralización de artefactos explosivos improvisados, además de socorristas preparados para brindar atención médica en situaciones de combate. Con esta amplia gama de conocimientos y habilidades, los 2.387 soldados están ahora preparados para integrarse en las diferentes unidades del Ejército y para contribuir de manera efectiva a la seguridad y la estabilidad del país. Desde hoy, estos soldados inician su despliegue en distintas regiones, asumiendo su misión con el compromiso de proteger a la población y responder a las amenazas que enfrenta Colombia, consolidando un modelo de formación que equilibra capacidad operativa con una profunda especialización en consonancia con los retos actuales del país. Bajo el lema de Patria, Honor y Lealtad, estos hombres se unen a una fuerza que busca la modernización sin perder de vista su función esencial en el territorio nacional, reforzando la seguridad y la defensa de la nación





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