El ELN desata condena nacional tras secuestro y simulacros judiciales en Arauca

Las Fuerzas Militares y diversos organismos del Estado rechazan el secuestro de funcionarios en Arauca y denuncian la pretensión del ELN de impartir justicia ilegal mediante sentencias arbitrarias.

El departamento de Arauca se ha convertido una vez más en el epicentro de una crisis de seguridad y derechos humanos tras el reciente secuestro de funcionarios judiciales y policiales perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional ( ELN ).

Este acto no solo representa una violación flagrante a la libertad individual, sino que ha escalado a un nivel de provocación institucional sin precedentes. El grupo armado ha intentado, mediante comunicados oficiales, atribuirse facultades judiciales que no posee, pretendiendo juzgar y condenar a ciudadanos colombianos bajo una lógica criminal que carece de cualquier legitimidad, respaldo legal o reconocimiento, ya sea a nivel nacional o internacional.

En el marco de este simulacro judicial, el ELN ha impuesto sentencias arbitrarias a dos de sus víctimas: Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada. El primero ha sido condenado a permanecer sesenta meses, es decir, cinco años, bajo el control del grupo insurgente, mientras que el segundo recibió una condena de cincuenta y cinco meses.

Las acusaciones esgrimidas por el grupo criminal incluyen la pertenencia a organismos del Estado dedicados a la comisión de crímenes de lesa humanidad, el desarrollo de actividades de espionaje que habrían vinculado a población civil y menores de edad, y la ejecución de supuestos falsos positivos judiciales. Resulta alarmante que el ELN intente disfrazar un secuestro, que es un crimen de guerra, bajo la apariencia de un proceso legal, ofreciendo incluso rebajas de penas de hasta el sesenta por ciento y abriendo la posibilidad de un canje humanitario, lo cual es visto por el Estado como una burla a la justicia formal.

Ante esta situación, el comandante de las Fuerzas Militares, el general López, ha expresado un rechazo contundente y firme. Ha sido enfático al señalar que el secuestro es un acto de terrorismo y barbarie que busca ocultar la naturaleza criminal de la acción. El general recalcó que tales actos constituyen crímenes de lesa humanidad y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, ya que el cautiverio suele asociarse con torturas y tratos crueles e inhumanos contra servidores públicos.

Esta postura es respaldada unánimemente por el Ministerio de Defensa, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, quienes coinciden en que ningún grupo armado organizado tiene la facultad de privar de la libertad o condenar a ciudadanos, pues dicha potestad reside exclusivamente en las autoridades legalmente constituidas dentro de un Estado social de derecho. Desde la esfera política, la indignación ha sido palpable.

El senador Miguel Uribe ha sido tajante al afirmar que no es posible avanzar en negociaciones de paz cuando los grupos insurgentes continúan delinquiendo activamente. Según Uribe, el comportamiento del ELN demuestra un desprecio total por la ley, las autoridades y la dignidad humana, lo que pone en entredicho cualquier voluntad real de alcanzar un acuerdo duradero.

La comunidad internacional y los defensores de los derechos humanos observan con preocupación cómo se intenta normalizar la justicia paralela ejercida por grupos armados, lo que debilita la institucionalidad del país y deja a los funcionarios públicos en una situación de vulnerabilidad extrema mientras cumplen sus labores en las zonas más remotas de Colombia. Este episodio pone de relieve la complejidad del conflicto armado en Arauca y la urgencia de implementar estrategias que garanticen la seguridad de quienes representan la ley en el territorio.

El intento del ELN de presentarse como un ente judicial no solo es una aberración jurídica, sino una estrategia de guerra psicológica destinada a desestabilizar la moral de las fuerzas de seguridad y la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. Mientras el grupo armado juegue con la vida de personas como Pacheco Oviedo y López Estrada, el camino hacia la paz seguirá obstruido por el terror y la ilegalidad, reafirmando que la justicia no puede ser negociada ni impuesta por la fuerza de las armas, sino que debe emanar del respeto irrestricto a la Constitución y las leyes vigentes





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