El ELN intensifica las acciones violentas en Colombia y afecta al transporte en el nororiente

El informe detalla dos incidentes en maestros corredores viales en los últimos semanas en el departamento de Santander, en donde miembros del ELN han incautado y atacado buses y trailers. Además, las autoridades han aumentado las medidas de seguridad y ofrecido un premio por información que ayude a localizar y detener a los miembros de esta organización armada.

El incremento de las acciones violentas del ELN en el nororiente colombiano mantiene bajo alerta a las autoridades y al sector transportador de la región.

Uno de los hechos más recientes ocurrió en la carretera que conecta a Málaga, en la provincia de García Rovira, con Pamplona, Norte de Santander, donde un bus de la empresa Concorde fue quemado en un ataque que sería atribuido a integrantes del ELN. Este hecho se suma a otros dos incidentes registrados en las últimas semanas en importantes corredores viales entre Arauca, Santander y Norte de Santander.

Según las autoridades, varios hombres armados detuvieron el bus y obligaron a los pasajeros a bajar antes de incendiarlo. Aunque no hubo lesionados, el hecho causó preocupación entre conductores y viajeros que utilizan esta vía, considerada estratégica para la conexión entre el oriente del país y la región del Catatumbo.

Frente a la escalada de violencia, las autoridades de Santander anunciaron el fortalecimiento de las medidas de seguridad y alertaron sobre posibles nuevos ataques en sectores donde el ELN tiene presencia. Además, las autoridades ratificaron una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes suministren información que permita ubicar y capturar a cabecillas de esta organización armada ilegal que operan en el departamento





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