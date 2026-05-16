El empresario de casinos muerto a balazos en Barranquilla

Juan Camilo López España, un empresario dedicado a los casinos en el Caribe colombiano, murió a balazos en el restaurante ‘La Mona’ en Barranquilla. Tres presuntos sicarios irrumpieron en la mesa donde se tomaba el almuerzo y le dispararon. Dos testigos heridos y varios impactos de bala en el empresario y otras dos personas también fueron reportados. La hipótesis inicial de las autoridades indica que su muerte estaría relacionada con sus actividades comerciales en los casinos.

El empresario dedicado a los casinos en el Caribe colombiano, Juan Camilo López España, murió a balazos en el restaurante ‘La Mona’ del barrio Ciudadela 20 de Julio de Barranquilla.

Tres sujetos armados irrumpieron en la mesa donde se tomaba el almuerzo y le dispararon indiscriminadamente. Dos testigos heridos y varios impactos de bala en la víctima y otras dos personas también fueron reportados. La hipótesis inicial de las autoridades indica que su muerte estaría relacionada con sus actividades comerciales en los casino





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