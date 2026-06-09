El equipo barranquillero se convierte en bicampeón del fútbol profesional colombiano

El equipo barranquillero se convirtió en bicampeón del fútbol profesional colombiano, logrando su estrella número 12. El cuadro antioqueño tuvo múltiples oportunidades para acortar la diferencia pero no pudo lograrlo. El equipo barranquillero, además de quedarse con el trofeo de campeón, recibirá un millonario premio por la conquista de un nuevo título.

El conjunto dirigido por Alfredo Arias venció de la ciudad de Medellín, y se convierte en bicampeón del fútbol profesional colombiano , logrando su estrella número 12 .

El cuadro antioqueño tuvo múltiples oportunidades para acortar la diferencia pero no pudo lograrlo. El equipo barranquillero, además de quedarse con el trofeo de campeón, recibe un millonario premio, otorgado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, por medio de la Federación Colombiana de Fútbol.

Además de sumar una nueva estrella a su palmarés y clasificar directamente a la Copa Libertadores, el equipo también recibirá un millonario premio por la conquista de un nuevo título. La Confederación Sudamericana de Fútbol destina anualmente USD 1.000.000 a cada Asociación Miembro, con el objetivo de aumentar la competitividad de los torneos locales y fortalecer a los clubes.

Con la conquista de un nuevo título, el 'Tiburón' recibirá una suma similar a este valor, es decir, un poco más de 1.800 millones de pesos colombianos. Dinero por clasificar directamente a la primera fase de la Copa Libertadores. Esto se debe a la iniciativa de fortalecimiento de los torneos locales, implementada desde 2022, que busca elevar la competitividad y fortalecer las instituciones del fútbol sudamericano.

El equipo barranquillero también se convirtió en bicampeón del fútbol profesional colombiano, logrando su estrella número 12. El cuadro antioqueño tuvo múltiples oportunidades para acortar la diferencia pero no pudo lograrlo. El equipo barranquillero, además de quedarse con el trofeo de campeón, recibirá un millonario premio por la conquista de un nuevo título.

La Confederación Sudamericana de Fútbol destina anualmente USD 1.000.000 a cada Asociación Miembro, con el objetivo de aumentar la competitividad de los torneos locales y fortalecer a los clubes. Con la conquista de un nuevo título, el 'Tiburón' recibirá una suma similar a este valor, es decir, un poco más de 1.800 millones de pesos colombianos. Dinero por clasificar directamente a la primera fase de la Copa Libertadores.

Esto se debe a la iniciativa de fortalecimiento de los torneos locales, implementada desde 2022, que busca elevar la competitividad y fortalecer las instituciones del fútbol sudamericano





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Fútbol Profesional Colombiano Bicampeón Estrella Número 12 Confederación Sudamericana De Fútbol Conmebol

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