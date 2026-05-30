El escándalo AREMCA: Nuevo saqueo millonario a las regalías en Colombia

La Fiscalía colombiana desmantela una red de corrupción que habría desviado más de 623 mil millones de pesos del Sistema General de Regalías a través de la Asociación Regional de Municipios del Caribe (AREMCA), con Gustavo Bolaño como presunto cabecilla.

El país intenta reponerse del millonario desfalco en la Unidad de Gestión del Riesgo, donde Sneyder Pinilla, Olmedo López y otros se robaron y desviaron 1,4 billones de pesos mediante contratos irregulares, pero ya hay un nuevo escándalo que amenaza con superarlo.

Lo que hoy enfrenta Colombia podría ser tan solo la punta de un entramado mayor. Se trata del expediente judicial conocido como AREMCA, por el cual nueve personas permanecen detenidas desde principios de mes rindiendo cuentas ante jueces de control de garantías en Bogotá.

El proceso fue bautizado de esta manera porque el ente acusador vincula a los capturados con la apropiación irregular de 623.350 millones de pesos (más de medio billón de pesos) del Sistema General de Regalías por parte de la Asociación Regional de Municipios del Caribe (AREMCA), cuyo líder señalado por la Fiscalía es Gustavo Bolaño Pastrana, un reconocido contratista de Ciénaga de Oro con contactos en varias regiones del país. Para entender la magnitud del caso, hay que comprender que el Sistema General de Regalías es el mecanismo mediante el cual el Estado administra y distribuye los pagos económicos que recibe por la explotación de recursos naturales no renovables, como petróleo, carbón o minerales.

Las empresas que explotan el subsuelo, propiedad de la Nación, pagan un dinero por ese uso, y esos recursos son destinados a obras públicas como colegios, hospitales y acueductos. De esa fuente de financiación se aprovechó AREMCA para montar una red corrupta que, según la Fiscalía, funcionaba como un Grupo de Delincuencia Organizada (GDO), donde cada capturado cumplía una función y rol específico.

En las más de nueve audiencias realizadas hasta ahora, el fiscal del caso ha señalado que esta estructura operaba como un cartel de direccionamiento de contratos, financiado con recursos de regalías, bajo la fachada de un organismo estatal para beneficiar a contratistas y miembros de la organización. Gustavo Bolaño Pastrana, ingeniero de Ciénaga de Oro en Córdoba, capturado en el caso, podría convertirse en testigo estrella de la Fiscalía, según pudo conocer El Colombiano.

Sin embargo, su defensa, encabezada por el abogado Ricardo Morales, niega que exista o se esté pensando en un preacuerdo con el ente acusador. Bolaño dejó de figurar legalmente como director o representante de AREMCA en 2018, pero para la Fiscalía, a pesar de no tener un cargo formal desde entonces, sigue siendo el dueño y jefe absoluto de la organización.

Las evidencias revelan que todo lo que dijera Gustavo Bolaño se hacía; él decidía personalmente qué contratos firmaba la directora ejecutiva, Emilia Álvarez. Aunque no tenía cargo formal, para la justicia era quien gestionaba el lobby político de alto nivel con gobernadores y alcaldes para que AREMCA fuera designada como ejecutora de recursos de regalías. Una vez obtenidos los proyectos, supervisaba la adjudicación a dedo a contratistas específicos, saltándose los principios de selección objetiva.

La investigación ha identificado un bloque de aproximadamente 100 contratos celebrados por AREMCA sin requisitos legales entre 2017 y 2026 en departamentos como Atlántico, Bolívar, La Guajira, Magdalena, Arauca, Casanare, Vichada, San Andrés, Bogotá, Caquetá y Cundinamarca. Solo en 2023 la entidad fue designada ejecutora en 74 proyectos en todo el país, equivalentes a unos 148 contratos entre obra e interventoría.

La relación de Bolaño con estos contratos era la de ser el cerebro, articulador central y dueño de facto de toda la operación. Durante la fase de ejecución financiera, impartía órdenes perentorias para cargar y pagar actas de cobro millonarias en cuestión de cinco minutos, a veces sin contar con los avales técnicos necesarios. Supuestamente también negociaba con los contratistas la omisión del recaudo de impuestos y estampillas territoriales, convirtiendo obligaciones legales en beneficios ilícitos para los particulares.

La Fiscalía continúa las audiencias para esclarecer la totalidad del desfalco y determinar las responsabilidades de los implicados en este nuevo escándalo que sacude al país





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