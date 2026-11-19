El Espectador y Caracol Televisión destacan en la edición 51 del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar con obras que denuncian la crisis sanitaria y conflictos internacionales.

El periódico El Espectador y la cadena Caracol Televisión se posicionaron como los grandes protagonistas de la edición 51 de los Premios Simón Bolívar. La ceremonia de entrega se llevó a cabo el 18 de noviembre en el Teatro Julio Mario Santo Domingo, donde se premiaron los mejores trabajos periodísticos del año. El Espectador recibió dos distinciones, una en Caricatura y otra en Humor Texto, mientras que Caracol Televisión se llevó tres galardones por sus producciones audiovisuales. Estas condecoraciones reconocen la labor en temas de alta complejidad, desde la crisis del sistema de salud local hasta la guerra en Gaza y las operaciones de inteligencia en Rusia.

La Ché gana con viñeta sobre salud

Cecilia Ramos Valencia, conocida como La Ché, obtuvo el primer galardón de El Espectador por su caricatura titulada Laberinto. Esta obra visual, publicada el 31 de diciembre de 2025, surgió de la experiencia personal de la dibujante al enfrentar el accidente cerebrovascular sufrido por su padre en diciembre del mismo año. La pieza gráfica no solo relata el momento difícil que vivió su familia, sino que se convierte en una metáfora potente de las trabas burocráticas y humanitarias del sistema de salud colombiano. El jurado valoró cómo Ramos logró transformar un dolor íntimo en una representación universal de la frustración ciudadana ante una institucionalidad quebrada.

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En su intervención, la caricaturista expresó que al crear la viñeta quería transmitir el mensaje de enfrentar la adversidad en conjunto con su padre. Durante su estancia en los hospitales, Ramos observó que las mujeres son quienes asumen predominantemente el rol de acompañantes y cuidadoras de los enfermos. Esta realidad sociológica impregnó su trabajo, añadiendo una capa de reflexión sobre la corresponsabilidad y la necesidad de que las mujeres hablen desde su propia experiencia. El reconocimiento marca también un hito profesional significativo, ya que en 2026 Cecilia Ramos cumple una década publicando sus caricaturas en El Espectador, medio al que se incorporó en 2016.

Tola y Maruja satirizan el conflicto de Gaza

El segundo premio concedido a El Espectador recayó en la dupla de columnistas Carlos Mario Gallego Arango y Crisanto Alonso Vargas Ramírez, conocidos profesionalmente como Tola y Maruja. Fueron honrados en la categoría de Humor Texto por su columna Gaza Plaza, escrita y publicada el 12 de octubre de 2025. Este texto aborda la guerra en Gaza con una mirada crítica que entrelaza el conflicto bélico, la actuación política de Estados Unidos y las proyecciones económicas de intereses inmobiliarios en la zona. Los autores utilizaron la sátira para conectar la realidad internacional con referencias del contexto colombiano, logrando que el lector comprenda la magnitud de la violencia.

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El fallo del jurado subrayó la capacidad de Tola y Maruja para establecer asociaciones intelectuales inesperadas que cuestionan tanto la crueldad del enfrentamiento como los negocios ocultos que lo rodean. Se reconoció la consistencia y la trayectoria de esta dupla, quienes han mantenido durante mucho tiempo una forma de humor político caracterizada por la exageración deliberada y la ironía afilada. Su enfoque les permite desmantelar discursos oficiales y exponer las hipocresías de los poderes comerciales y políticos que se benefician de la inestabilidad regional.

Caracol Televisión domina las categorías audiovisuales

Caracol Televisión consolidó su liderazgo en el periodismo de investigación y narrativa visual al obtener tres reconocimientos en la gala del 18 de noviembre. Estos premios honran una noticia de impacto, un reportaje de investigación profundo y una entrevista en video que han resonado fuertemente en la opinión pública. Las producciones distinguidas abordan temas de sensibilidad nacional e internacional, reflejando la capacidad de la cadena para abordar la realidad con rigor y profundidad. Entre los temas centrales de sus trabajos premiados se encuentran las denuncias sobre las operaciones de inteligencia rusas y los vínculos sospechosos entre disidencias de las Farc y funcionarios del Estado colombiano.

Jurado y contexto de la edición 51

La selección de los ganadores en esta 51ava edición estuvo a cargo de un jurado técnico presidido por Margarita Martínez. La comisión evaluadora estuvo integrada por expertos en el campo periodístico y cultural: Jonathan Bock, Juan Pablo Ferro, Ximena Forero, Catalina Gómez, Omar Rincón y Ricardo Silva. Sus deliberaciones se centraron en la calidad técnica, el impacto social y la capacidad de las obras para generar reflexión. Los galardonados demuestran que el periodismo sigue siendo una herramienta vital para interpretar la complejidad del mundo contemporáneo.