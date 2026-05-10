El exvicepresidente Germán Vargas Lleras falleció el pasado viernes 8 de mayo. El dirigente político, quien en los últimos meses había enfrentado un delicado estado de salud, permaneció alejado de la actividad pública. El líder político estuvo cerca de un año luchando contra una recaída relacionada con un tumor.

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras falleció el pasado viernes 8 de mayo. El dirigente político, quien en los últimos meses había enfrentado un delicado estado de salud , permaneció alejado de la actividad pública.

El líder político estuvo cerca de un año luchando contra una recaída relacionada con un tumor. Sin embargo, nunca se conocieron detalles relevantes sobre el diagnóstico ni sobre la naturaleza exacta de su tratamiento médico. En mayo de 2025 se conoció que Vargas Lleras fue sometido a una cirugía neurológica en Houston, Texas, procedimiento que, según un comunicado divulgado en ese momento, fue calificado como exitoso y además hacía parte de su recuperación.

El velatorio del dirigente político tendrá lugar en el Palacio San Carlos, en el Salón de Bolívar, y se celebrará desde las 3:00 de la tarde hasta las 7:00 de la noche el sábado 9 de mayo y desde las 10:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde el domingo 10 de mayo





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