El exvicepresidente Germán Vargas Lleras falleció a sus 64 años tras varios quebrantos en su estado de salud

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras falleció a sus 64 años este viernes 8 de mayo tras varios quebrantos en su estado de salud. Durante varios meses, afrontó distintos tratamientos médicos para mejorar su calidad de vida por sus quebrantos de salud. El año pasado tuvo dos intervenciones médicas y durante el 2025, el jefe natural del Cambio Radical se apartó de algunos escenarios del foco público mientras enfrentaba problemas de salud. Durante los primeros meses del año pasado fue sometido a una intervención neuroquirúrgica en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras falleció a sus 64 años este viernes 8 de mayo tras varios quebrantos en su estado de salud. Durante varios meses, afrontó distintos tratamientos médicos para mejorar su calidad de vida por sus quebrantos de salud.

El año pasado tuvo dos intervenciones médicas y durante el 2025, el jefe natural del Cambio Radical se apartó de algunos escenarios del foco público mientras enfrentaba problemas de salud. Durante los primeros meses del año pasado fue sometido a una intervención neuroquirúrgica en la Fundación Santa Fe de Bogotá. La Fundación Santa Fe de Bogotá emitió un comunicado y confirmó que durante las últimas semanas 'se encontraba bajo el cuidado clínico en atención domiciliaria'.

El partido del que fue fundador Germán Vargas Lleras compartió un emotivo mensaje para darle un último adiós. El exmandatario dio unas sentidas palabras de condolencia para la familia del jefe natural del Cambio Radical. El político también habría sido diagnosticado con un quiste hepático





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