El fallecimiento de Antonio Navarro Wolff provoca un amplio duelo político en Colombia

Líder histórico del M-19 y copresidente de la Asamblea de 1991, Antonio Navarro Wolff murió a los 78 años. Figuras como Uribe, Cepeda y Marín rinden homenaje a su legado de paz y construcción constitucional.

La fallecimiento de Antonio Navarro Wolff, figura central en la historia política colombiana y exintegrante del movimiento M-19, ha generado un amplio espectro de reacciones y reflexiones desde los más diversos sectores de la vida pública del país.

Navarro Wolff, quien ocupara uno de los cargos más relevantes en la democratización colombiana al ser copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, partió este domingo 1 de noviembre de 2026 a la edad de 78 años. Su familia confirmó que el deceso ocurrió a las 2:42 de la tarde, marcando el inicio de un periodo de duelo nacional que ha visto la participación activa de expresidentes, senadores, alcaldes y líderes sociales que buscaban honrar su memoria a través de testimonios sobre su legado.

Also read Murió Antonio Navarro Wolff a los 78 años: exconstituyente y líder del M-19

Reacciones Políticas Sobre El Legado De Navarro Wolff

Las declaraciones emitidas por las distintas personalidades políticas giraron en torno a tres ejes fundamentales: su trascendental papel en la redacción y aprobación de la Constitución Política de 1991, su transformación histórica desde la insurgencia armada hacia la política institucional, y la notable capacidad que demostró para mantener relaciones de respeto con figuras de ideologías diametralmente opuestas durante su trayectoria pública. El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue uno de los primeros en expresar sus condolencias, destacando especialmente la relación institucional que mantuvieron cuando ambos ejercieron cargos de alta dirección.

Uribe recordó con aprecio la época en que Navarro Wolff sirvió como gobernador del departamento de Nariño entre 2008 y 2011, un periodo caracterizado por un clima de respeto mutuo a pesar de las diferencias políticas evidentes. El exmandatario subrayó que Navarro reconocía el respaldo institucional que el Gobierno nacional brindaba a los gobernadores y alcaldes, independientemente de su pertenencia a partidos o corrientes de pensamiento distintas, lo cual evidenciaba su compromiso con el Estado por encima de las lealtades partidistas.

Advertisement

El senador Iván Cepeda, con quien Navarro Wolff mantuvo un vínculo de admiración y respeto durante más de tres décadas, enfatizó la importancia de su figura como uno de los dirigentes más destacados del progresismo y la izquierda en Colombia. Cepeda destacó que las convicciones democráticas y sociales que Navarro defendió en momentos decisivos de la historia nacional forman parte indeleble del legado político del país.

La Dificultad De Desarmar El Corazón Para La Paz

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, compartió una anécdota reveladora que ilustraba la complejidad emocional y política del proceso de paz; recordó una conversación en la que Navarro le confesó que el verdadero desafío para algunos excombatientes del M-19 no fue entregar las armas físicas, sino desarmar el corazón y aprender a vivir en un entorno de paz y ciudadanía. Eder lamentó profundamente la pérdida, reconociendo en Navarro un ejemplo de cómo la oposición política puede ejercerse con dignidad después de haber abandonado la vía armada.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, quien también fue copresidenta de la Constituyente junto a Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa, expresó su profunda tristeza y gratitud como hija de la Constitución de 1991. Marín resaltó el ambiente constructivo y de trabajo conjunto que imperó en la Asamblea, logrando superar diferencias ideológicas para escribir una Carta Política en la que todos los colombianos pudieran reconocerse.

Definir la conducta de Navarro como extraordinaria, Marín señaló que él firmó la paz y le cumplió, llevando sus convicciones a la construcción democrática y demostrando que la paz se honra cumpliendo la palabra y la democracia se fortalece reconociendo al otro. Finalmente, el exministro Humberto de la Calle y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sumaron sus voces al reconocimiento póstumo.

Advertisement

La Habilidad De Navarro Para Construir Consensos Políticos

De la Calle recordó el liderazgo, la vocación de servicio y la habilidad excepcional de Navarro para construir consensos entre las diferentes fuerzas políticas que participaron en la elaboración de la Carta Política de 1991. Su testimonio resalta cómo la negociación y el acuerdo fueron herramientas esenciales para la expedición de la norma suprema que rige el país.

Carlos Fernando Galán, por su lado, recordó la trayectoria de Navarro en la política bogotana, aportando otra dimensión a su perfil como gestor de cambio dentro de las instituciones. El conjunto de estas declaraciones no solo refleja el duelo por la pérdida de un líder histórico, sino que también sirve como un recordatorio colectivo sobre los valores de diálogo, consenso y compromiso democrático que caracterizaron la fase más transformadora de la historia política reciente de Colombia.

El legado de Antonio Navarro Wolff permanece, pues su vida representa la posibilidad tangible de alcanzar acuerdos entre sectores con posiciones políticas divergentes sin necesidad de abandonar los principios fundamentales, ofreciendo una lección perdurable sobre cómo construir una sociedad más justa e inclusiva a través de la palabra y la instituciones.