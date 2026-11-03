El fallecimiento de Jesús de Miguel reaviva el debate sobre la salud en el fútbol

Tras la muerte del futbolista Jesús de Miguel por un choque en el campo, el fútbol mundial recuerda otras tragedias similares. Analizamos los casos más emblemáticos.

El fútbol mundial enfrenta una nueva y dolorosa tragedia tras el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero de la segunda división española que juega para el Tenerife. La confirmación de su muerte ocurrió el martes, específicamente el 3 de noviembre de 2026, después de que su estado neurológico se agravara significativamente en el hospital. Este suceso ocurre apenas un día después de que sufriera un grave choque con el portero del Andorra durante el desarrollo del partido, evento que le dejó inconsciente sobre el césped y requirió su traslado urgente a la atención médica especializada.

Tragedias recientes y casos históricos en el fútbol

Antes de la muerte de Jesús de Miguel, el deporte había sido testigo de otros incidentes fatales relacionados con choques y problemas médicos durante la competición. Un caso reciente y muy similar ocurrió el 23 de agosto de 2026, cuando el centrocampista ofensivo portugués Kevin Castro falleció en el hospital. Castro se desplomó sobre el césped a los diez minutos del partido disputado entre su club, Real Sport Clube, y el Estrela da Amadora en la tercera división portuguesa. La proximidad temporal entre ambos sucesos en 2026 ha generado una reflexión inmediata sobre la seguridad de los jugadores.

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En el caso de Jesús de Miguel, los detalles médicos indican que permaneció inconsciente en el terreno de juego antes de ser llevado a la clínica, donde su condición empeoró drásticamente. La certificación oficial de su fallecimiento se registró la mañana del martes 3 de noviembre de 2026. Este incidente no es aislado en la historia del fútbol, ya que diversos jugadores a lo largo de las décadas han perdido la vida debido a problemas cardíacos o traumatismos graves, lo que ha llevado a cambios en los protocolos de atención médica en los estadios.

El impacto de las arritmias y malformaciones cardíacas

Una causa recurrente en estas tragedias es la presencia de problemas cardíacos no diagnosticados o malformaciones congénitas. Un ejemplo destacado ocurrió el 29 de diciembre de 2007, cuando el defensa español del Sevilla FC, Antonio Puerta, falleció tres días después de sufrir múltiples paros cardíacos. Puerta, quien jugaba en la primera división española, primero se desmayó sobre el campo durante un encuentro de liga contra el Getafe y posteriormente sufrió otro episodio en los vestuarios. La autopsia reveló que sufría de una arritmia ventricular, una condición que pudo haber sido prevenida con mejores screenings médicos.

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De manera similar, el defensa belga Gregory Mertens, del Lokeren, falleció el 30 de abril de 2015 en un hospital de Bruselas tras sufrir un ataque cardíaco durante un partido del equipo reserva contra el Genk. Este evento tuvo lugar tres días antes de su muerte, lo que subraya la gravedad de las complicaciones que pueden surgir incluso en competiciones no profesionales. Otros casos notables incluyen al italiano Piermario Morosini, del Livorno, quien murió el 14 de abril de 2012 tras desfallecer en un partido de segunda división en Pescara, y al ghanés Raphael Dwamena, quien se desplomó en un partido de Albania el 11 de noviembre de 2023, dejando atrás antecedentes cardíacos conocidos.

La lucha contra la mortalidad en competiciones internacionales

Las tragedias también han marcado las grandes competiciones internacionales. El camerunés Marc-Vivien Foé es uno de los casos más emblemáticos. El 26 de junio de 2003, este jugador de 28 años, que militaba en el Manchester City, falleció en Lyon a consecuencia de un problema cardíaco sufrido durante la semifinal de la Copa de las Confederaciones contra Colombia. Foé se desplomó en el círculo central del estadio de Gerland y fue sometido a reanimación cardíaca durante 45 minutos sin éxito. La autopsia confirmó que sufría una malformación cardíaca, específicamente la rotura de un aneurisma.

Otro caso trágico ocurrió el 5 de diciembre de 2004, cuando el delantero brasileño Cristiano Junior, del Dempo, chocó con el portero rival en un partido del campeonato de India contra el Bangalore. Tras marcar un gol, sucumbió a las lesiones en la cabeza, lo que demuestra que los traumatismos físicos también son una causa directa de muerte. En contraste, Serginho, jugador brasileño del Sao Caetano, se desplomó el 27 de octubre de 2004 durante un partido contra el Sao Paulo. Su muerte provocó una enorme polémica en Brasil, ya que la autopsia reveló que su corazón estaba enfermo y pesaba 600 gramos, aproximadamente el doble del peso normal, lo que llevó a duras sanciones contra el club y su personal médico.

Responsabilidades legales y cambios en los protocolos deportivos

Estos incidentes han llevado a una reevaluación de las responsabilidades legales y médicas en el deporte profesional. En el caso de Serginho, la justicia deportiva sancionó severamente al club Sao Caetano, a su presidente y a su médico, estableciendo un precedente importante sobre la diligencia debida en la atención a los jugadores. De manera similar, el húngaro Miklos Feher, delantero del Benfica de Lisboa, se desplomó el 25 de enero de 2004 durante un encuentro contra el Vitoria de Guimaraes. Feher, de 24 años, nunca recobró el conocimiento y fue trasladado al hospital, donde la autopsia confirmó una malformación cardíaca, destacando la necesidad de detección temprana.

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El futbolista escocés Phil O'Donnell también sufrió un problema cardíaco el 29 de diciembre de 2007 cuando abandonaba el terreno de juego para ser sustituido tras marcar un gol para el Motherwell contra el Dundee en el campeonato de Escocia. Aunque O'Donnell sobrevivió, el caso del uruguayo Juan Izquierdo es más reciente y fatal. El 27 de agosto de 2024, Izquierdo sufrió un problema cardíaco durante un partido de la Copa Libertadores con Nacional contra Sao Paulo. Su fallecimiento se certificó unos días más tarde, reforzando la idea de que los eventos cardíacos pueden tener un curso fatal incluso con atención inmediata.

La muerte de Jesús de Miguel el 3 de noviembre de 2026 no solo es una pérdida para el Tenerife y la segunda división española, sino un recordatorio doloroso de los riesgos inherentes al fútbol. Desde la colisión de 2004 que cobró la vida del brasileño Cristiano Junior hasta el colapso cardíaco de Kevin Castro en 2026, la historia del fútbol está marcada por luchas constantes para proteger a los atletas. La transparencia en los exámenes médicos y la rapidez en la respuesta médica siguen siendo los pilares fundamentales para prevenir futuras tragedias como la de Jesús de Miguel y otros jugadores valientes que han dejado este mundo en defensa del deporte.