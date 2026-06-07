El Festival de la Leyenda Vallenata coronó a sus ganadores en una noche mágica

La edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata celebró su premiación en la Plaza Alfonso López de Valledupar, con José Juan Camilo Guerra como Rey Vallenato 2026 y la entrega de 600 millones de pesos en premios.

El sábado pasado, la Plaza Alfonso López de Valledupar se vistió de gala para la ceremonia de premiación de la edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata.

Los ganadores de las distintas categorías vivieron una velada de ensueño, en un evento que reunió a lo mejor del folclor colombiano. La noche estuvo marcada por la alegría y el reconocimiento a los talentos que mantienen viva la tradición vallenata, con la presencia de artistas, autoridades y amantes de la música. Entre los galardonados, José Juan Camilo Guerra, conocido como 'el Morcho', se coronó como el Rey Vallenato 2026 en la categoría de Acordeón Profesional.

También recibieron premios los ganadores de Acordeonera Mayor, Canción Vallenata Inédita, Acordeón Aficionado, Acordeón Juvenil, Acordeón Infantil, Acordeonera Menor, Piqueria Mayor e Infantil, grupos de Piloneras en categorías mayores, juvenil e infantil, así como el mejor cajero, mejor guacharaquero y mejor voz. En total, se entregaron 600 millones de pesos entre los ganadores y finalistas, reflejando el apoyo al folclor. El evento contó con emotivos discursos.

El Rey Vallenato 2026 agradeció a los artistas que lo acompañaron en la celebración: 'Valledupar me ha regalado momentos que nunca voy a olvidar. Gracias por su disposición, por su amistad y por sumarse a este regalo para nuestra gente'. Por su parte, el presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, Rodolfo Molina Araújo, destacó el balance positivo y anunció que ya trabajan en la versión 60.

Además, el acordeonero y Rey Vitalicio Israel Romero Ospino expresó su gratitud por el homenaje a él y a la memoria de Rafael Orozco, y al trabajo de El Binomio de Oro de América. La velada cerró con un show musical titulado 'La corona de todos', liderado por José Juan Camilo Guerra junto al acordeonero Rubén Lanao y varios cantantes invitados, como Jorge Antonio Oñate, Oscar Gamarra, Rafa Ramos, Siervo Dueñas, Roncallo, Aldair Velásquez, Iván Becerra, Isabela Vergara, Karoll Duarte y Brenda Arrieta.

La noche fue una celebración del folclor vallenato, dejando un recuerdo imborrable en los asistentes y sentando las bases para la próxima edición del festival





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