El Festival de la Leyenda Vallenata, uno de los eventos culturales más importantes de Colombia, ha comenzado con un vibrante desfile de Piloneras y una serie de actividades que rinden homenaje a figuras clave del vallenato, como el Binomio de Oro. Durante los próximos días, se llevarán a cabo concursos, presentaciones en vivo y la elección del Rey Vallenato 2026, consolidando este festival como un símbolo de identidad nacional.

El Festival de la Leyenda Vallenata, uno de los eventos culturales más emblemáticos de Colombia, ha dado inicio con un vibrante desfile de Piloneras, marcando la gran apertura de esta celebración que reúne a miles de visitantes, artistas y amantes del vallenato.

Durante los próximos días, las calles de Valledupar se llenarán de música, tradición y color, rindiendo homenaje a figuras que han marcado un antes y un después en la evolución de este género. Entre los momentos más esperados está la develación de la estatua en honor al Binomio de Oro, que se llevará a cabo el 1 de mayo, y la elección del Rey Vallenato 2026, que tendrá lugar el 2 de mayo.

La Universidad del Vallenato, reconocida por su organización, interpretación y uniformidad, ha sido un pilar en la difusión de este género, ganando numerosos premios a lo largo de los años. El vicepresidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata destacó que este homenaje es más que merecido, ya que la trayectoria artística del Binomio de Oro comenzó en 1976 y ha traspasado fronteras, llegando incluso al Madison Square Garden de Nueva York.

Benedetti, por su parte, aseguró que se van a fregar los afiliados que solicitaron trasladar ahorros a Colpensiones, aunque este tema parece estar fuera del contexto del festival. El festival se ha convertido en un símbolo de identidad nacional y en un espacio dedicado a la preservación, conservación y difusión del vallenato auténtico. Los acordeoneros desplegarán su talento con una programación que exalta los cuatro aires tradicionales: paseo, puya, merengue y son, pilares fundamentales de esta expresión cultural.

Además, se realizarán concursos de piquería, canción inédita y categorías que impulsan a nuevas generaciones de artistas, garantizando la continuidad de la tradición. Estos eventos se llevarán a cabo en distintos puntos de la ciudad, como la Plaza Alfonso López, el Coliseo de Ferias Pedro Castro Monsalvo, el Parque Los Algarrobillos y el Centro Recreacional La Pedregosa.

Las competencias de piquería, las presentaciones en vivo y los desfiles folclóricos forman parte de una programación que promete mantener viva la tradición hasta el 2 de mayo, cuando se escogerá al nuevo Rey Vallenato 2026. El 1 de mayo también se realizará la develación de la escultura en homenaje a Israel Romero y Rafael Orozco, miembros del Binomio de Oro.

A las 6:00 de la tarde, en el Parque de la Leyenda Vallenata, se llevará a cabo la gran final de los concursos de Piquería Mayor y Acordeonera Mayor. El sábado 2 de mayo, en el mismo parque, se escogerá al ganador de la Canción Vallenata Inédita y al Rey Vallenato 2026. Los organizadores invitan a todos a disfrutar de este festival con el corazón abierto, ya que son música, son melodía, y eso es lo que mueve el alma.

Queremos que este festival sea disfrutado de principio a fin por todos los visitantes





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