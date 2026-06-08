El festival Enyúcate presenta el enyucado más grande del mundo en Caracolí

En la sexta edición del Festival Enyúcate, realizado en Malambo, Caracolí, se sorprendió al público con un enyucado gigante de nueve metros cuadrados. El evento, que celebró la versatilidad de la yuca, incluyó una malteada de yuca y maracuyá como sensación gastronómica y un recorrido interactivo que mostró el proceso completo del tubérculo, desde la finca hasta la mesa.

La sexta edición del Festival Enyúcate , celebrada este fin de semana en el corregimiento de Malambo, sorprendió a los asistentes con la presentación del enyucado más grande del planeta.

Esta imponente muestra de tradición, sabor e identidad cultural, con medidas de tres metros por tres metros (nueve metros cuadrados), se convirtió en el centro de atención del evento. Un numeroso grupo de participantes trabajó durante varios días en la molienda de la yuca y en cada etapa del proceso para dar vida a este ambicioso proyecto gastronómico.

Según manifestó Miranda Jaraba, una de las organizadoras, esta propuesta única busca demostrar que en ningún otro lugar se prepara el enyucado de esta manera: Nos atrevimos a hacer algo diferente y mostrar este producto a gran formato. Estamos orgullosas porque participó un grupo grande desde la molienda y todo su proceso. Los asistentes quedaron maravillados.

El festival, que forma parte de los eventos más representativos de la gastronomía del Caribe colombiano, consolidó al enyucado como símbolo de una jornada dedicada a explorar las múltiples posibilidades culinarias de la yuca, tubérculo que en Caracolí es conocido como el . Entre los visitantes que no quisieron perderse la oportunidad de contemplar y probar el enorme enyucado estuvo David Solano, quien acudió al festival con su familia.

Solano destacó la malteada de yuca y maracuyá, el producto que causó sensación este año: Es impresionante ver las largas filas que todos hacen por probar esta malteada que solo vale 10 mil pesos. Esta innovadora bebida se convirtió en una de las revelaciones del evento, generando gran curiosidad entre cientos de asistentes que hicieron fila para degustarla.

Como parte del festival, se habilitó un recorrido que permitió a los visitantes conocer de primera mano el proceso completo de la yuca, desde su cultivo hasta su transformación en diversos productos gastronómicos. Antes los llevábamos a la finca, pero esta vez decidimos traer la finca hacia ellos, explicó una cocinera tradicional, destacando la iniciativa que acercó a los asistentes a los saberes ancestrales de la comunidad.

Durante el trayecto, los visitantes observaron procesos de siembra, recolección, molienda y preparación, además de degustar diferentes recetas elaboradas con este versátil ingrediente. La presentación del gigantesco enyucado quedará registrada como uno de los momentos más memorables en la historia del festival, reafirmando la importancia de la yuca como elemento fundamental de la identidad de Caracolí y demostrando que la tradición puede reinventarse sin perder su esencia.

Entre aplausos, fotografías y degustaciones, concluyó una nueva edición de Enyúcate, dejando claro que en Caracolí la yuca no solo alimenta a la comunidad, sino que también cuenta su historia y proyecta su riqueza cultural ante propios y visitantes





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