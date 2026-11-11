El Fondo Milagro no presentó su informe ante el Congreso el 11 de noviembre

El gerente del Fondo Milagro, Jaime Andrés Uribe Tamayo, no asistió a la sesión del Congreso, enviando solo comentarios escritos, tras la solicitud de ampliación de tiempo del Gobierno para explicar la financiación de la reconstrucción.

El 11 de noviembre el Congreso de Colombia volvió a no contar con las explicaciones del Fondo Milagro, puesto que su gerente, Jaime Andrés Uribe Tamayo, no asistió a la sesión de la comisión que vigila la reconstrucción tras el terremoto. En lugar de presentarse, el dirigente del fondo envió solo respuestas escritas a un cuestionario. Esta decisión sigue a una petición del Gobierno de posponer la audiencia original de octubre para que el Fondo pueda detallar la financiación y la distribución regional de los recursos.

La ausencia del gerente y la petición de aplazamiento

Según declaraciones del propio Uribe, el motivo de su inasistencia fue una convocatoria extraordinaria del presidente en Roldanillo, Valle del Cauca, donde se entregarán beneficios de vivienda. El gerente afirmó que su compromiso con el Fondo era inaplazable y que se encontraba en plena atención a su misión. No obstante, se le pidió enviar los documentos y se mostró dispuesto a participar en una futura convocatoria, siempre y cuando fuese posible.

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Detalles de la solicitud del Gobierno y las preguntas del Congreso

En la última sesión de octubre, el Gobierno ya había solicitado una extensión para exponer ante el Congreso cómo se está financiando la reconstrucción y cómo se dividirán los recursos entre las distintas regiones. El Congreso, representado por sus comisiones, quedó con la obligación de solicitar los datos pertinentes y verificar la correcta ejecución del fondo. Sin embargo, el 11 de noviembre la ausencia de Uribe dejó a los legisladores sin la información de la mano del fiscal del fondo.

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¿Qué repercuten estas decisiones en la reconstrucción?

La falta de una presencia física por parte del gerente del Fondo Milagro genera dudas sobre la transparencia de los procesos de distribución de recursos. La comunidad internacional y los organismos de ayuda siguen monitorizando la gestión del fondo para garantizar que las construcciones y los programas de vivienda alcancen a las zonas más afectadas. El Congreso, por su parte, seguirá preparándose para la siguiente audiencia, con la expectativa de que las autoridades presenten un informe más detallado y actualizado sobre el avance de las obras de reconstrucción en distintas regiones del país.