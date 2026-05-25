El Fondo Nacional del Ahorro revoluciona el crédito hipotecario con nuevas líneas y tasas competitivas

La entidad estatal de vivienda lanza una gama de herramientas financieras, desde congelamiento de tasas hasta financiación 100 % y programas de reformación para combatir la inflación y la falta de subsidios tradicionales. Con más de 12 billones de pesos bajo gestión, el FNA busca dinamizar la demanda por viviendas nuevas y usadas, especialmente entre jóvenes y trabajadores con ingresos bajos.

La presidenta del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), Laura Roa Zeidán, hoy explicó en una entrevista con la “Revista Semana” las recientes estrategias que el organismo ha implementado para mejorar el acceso al crédito hipotecario en Colombia.

En un contexto de elevados costos de financiamiento comercial y la reducción de subsidios tradicionales, el FNA busca ofrecer una alternativa más atractiva y accesible para los afiliados y propietarios en el mercado inmobiliario. El FNA, que gestiona una cartera de casi 12 billones de pesos y cerca de 180.000 obligaciones vigentes, ha decidido adoptar medidas de congelamiento de tasas y reducir el precio de la compra de cartera a un 10,75 % efectivo anual.

En la estructura de intereses, la entidad adapta la tasa al nivel de ingresos del afiliado, dividiendo las tasas en tramos que van de cero a dos salarios mínimos mensuales (smmlv), de dos a cuatro smmlv y luego a tarifas especiales para quienes perciben más de cuatro smmlv. Esta adaptación de la tasa tiene un objetivo claro: hacer el crédito hipotecario más sostenible para familias con ingresos moderados.

Además, el FNA ha diseñado una línea de financiación en colaboración con el Ministerio de Vivienda para reducir el déficit cualitativo habitacional. Este producto está enfocado en familias con ingresos entre cero y dos smmlv y permite acceder a hasta 36 smmlv para reformas estructurales, adecuaciones de cocinas, baños, acabados en obra gris o instalación de paneles solares.

Las obligaciones se pactan en la modalidad de Unidad de Valor Real (UVR) más 0 %, eliminando los costos asociados a la constitución de una hipoteca sobre el inmueble. Al mismo tiempo, el FNA ha habilitado opciones de financiación equivalentes al 90 % y 100 % del valor comercial de la propiedad, con la condición de pago en pesos.

En cuanto a la venta de bienes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), el FNA a través de su convenio con la entidad estatal, brinda la posibilidad de aplicar a créditos hipotecarios destinados a los inmuebles en custodia de la SAE. Este acuerdo aporta una mayor variedad de inmuebles en el mercado, ofreciendo soluciones al “boom” de la vivienda frente a un mercado cambiado por la inflación.

Dentro de los programas para jóvenes, el FNA lanza “Generación FNA”, en la cual los afiliados entre 18 y 28 años pueden financiar hasta el 90 % del costo del inmueble con un descuento de 50 puntos básicos sobre la tasa municipal. En el último año, esta línea representó el 30 % del total de desembolsos de la entidad, aportando cerca de 700 000 millones de pesos a alrededor de 7.000 jóvenes.

Para los propietarios de vivienda de segunda mano, el FNA mantiene la restricción de fachada y el repaso de la “tránsición limpia” en la vigencia del terreno: el FNA exige a los propietarios que paguen en pesos la totalidad de la deuda y los documentos de la obra antes de transferir la propiedad. Los resultados de las cifras de desembolsos del FNA están disponibles en la página oficial del organismo y son revisados mensualmente en el sistema UC.

Entre dos y cinco años, el FNA espera que la demanda crediticia alcance un 60 % de compra de vivienda nueva y un 40 % de vivienda usada, a la vez que refleja la estabilidad real de la economía. En resumen, las nuevas líneas de servicio y las modificaciones a las tasas de interés del FNA se presentan como una respuesta a la situación actual que ve un déficit de vivienda, una caída de la tasa de interés y la falta de subsidios tradicionales.

Al ofrecer tasas subordinadas, remata de la SAE, y la extensión de la cobertura familias, el FNA está en el camino de recuperar la confianza de los afiliados y de los compradores de vivienda en Colombia





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