El Fondo para la Vida en el punto de mira del nuevo gobierno colombiano

El Fondo para la Vida movilizó más de tres billones de pesos para la conservación ambiental. El ministro Fabio Arjona busca su cierre, pero expertos denuncian riesgos y defienden su legado bajo el gobierno de Gustavo Petro.

El Fondo para la Vida, creado durante la administración de Gustavo Petro, se ha consolidado como el principal instrumento financiero para proyectos ambientales en la historia reciente del país. Con una asignación superior a tres billones de pesos colombianos, este mecanismo ha movilizado más recursos que cualquier iniciativa previa en el sector. Sin embargo, el nuevo gobierno liderado por Abelardo De La Espriella ha anunciado intenciones de disolver la entidad, generando una fuerte polémica entre técnicos, exfuncionarios y organizaciones civiles.

Origen financiero del Fondo para la Vida

La iniciativa se materializó mediante el Decreto 1648 de 2023, tras haber sido incluida en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Petro. Susana Muhamad, quien fuera la primera ministra de Ambiente de esa administración, describió el proceso de creación con la analogía de construir un avión mientras está en pleno vuelo. Este organismo nació como un patrimonio autónomo adscrito al Ministerio de Ambiente, regido por el derecho privado y administrado por Fiducoldex, una fiducia donde el Estado posee la mayoría del capital.

Also read Luis Felipe Henao es nombrado nuevo gerente del Fondo Milagro tras polémica salarial

Las fuentes de financiamiento del fondo incluyen el Presupuesto General de la Nación, el ochenta por ciento del Impuesto Nacional al Carbono y aportes de otras entidades. La primera inyección significativa ocurrió a finales de 2023, cuando el gobierno nacional destinó poco más de quinientos millones de pesos colombianos. El objetivo central de estos recursos era financiar la conservación de la Amazonia, región crítica que concentra la mayoría de las hectáreas deforestadas en Colombia.

Gestión y auditoría del instrumento

Desde su creación, el fondo ha enfrentado críticas y defensas intensas. El ministro de Ambiente actual, Fabio Arjona, ha calificado la gestión anterior como un despilfarro y ha acusado a la entidad de ser un contratadero sin impactos reales comprobados. No obstante, Rigoberto Niño, director interino del Fondo que dejó el cargo en octubre de 2026, y otros funcionarios coinciden en que, a pesar de las barreras administrativas y financieras, el instrumento ha sido estratégico.

Advertisement

Un informe de la Contraloría General de la República, publicado a principios del mes en curso, reconoció al Fondo para la Vida como la herramienta clave para la acción climática y la conservación de la biodiversidad. El documento advirtió sobre dificultades en la ejecución, pero también validó su rol estratégico. Actualmente, existen resultados pendientes de una auditoría que el gobierno prometió realizar para determinar la eficacia real de los recursos invertidos.

Impacto económico y proyectos ejecutados

Entre octubre de 2023 y lo que va de 2026, se asignaron poco más de tres billones de pesos al fondo, una cifra histórica para el sector. Con corte en agosto de 2026, se financiaron cuarenta proyectos en diversas regiones del país. De este monto total, se invirtieron aproximadamente un billono setecientos millones de pesos colombianos en actividades concretas de conservación y restauración ecológica.

La ejecución de estos recursos involucró a tres tipos principales de entidades: una universidad pública, un instituto de investigación vinculado al Ministerio de Ambiente y una fundación independiente. Aunque la mayoría de estas organizaciones prefirieron mantener el anonimato por temor a represalias del nuevo gobierno, la fundación accesible confirmó la dificultad de operar bajo la incertidumbre política. Solo esta última entidad acordó hablar, pero solicitó no ser citada para evitar conflictos con la administración De La Espriella.

Posición del gobierno De La Espriella

El ministro Fabio Arjona ha señalado que la política ambiental anterior careció de resultados tangibles y ha prometido cortar las alas de este "avión" financiero. La posición del gobierno actual es que se trata de una medida necesaria para corregir supuestos errores de gestión y evitar el gasto público innecesario. Arjona insiste en que se requiere una transparencia total y resultados verificables antes de continuar con cualquier desembolso.

Advertisement

Criticos de esta postura, incluyendo a la organización OPIAC, han denunciado que la revocatoria o disolución del fondo representa una medida regresiva para la protección ambiental. Argumentan que congelar los recursos actuales podría generar riesgos reputacionales significativos para el país y abrir la puerta a acciones judiciales por parte de las entidades beneficiarias. La tensión entre la continuidad de los proyectos y la revisión administrativa es el eje central del debate actual.

Impacto futuro y próximas decisiones

La congelación de recursos que experimenta el fondo desde la llegada de la nueva administración preocupa a los técnicos ambientales. Existe el temor de que la interrupción abrupta comprometa la viabilidad de los cuarenta proyectos ya iniciados. Los expertos advierten que la falta de claridad en el estatus legal y financiero del fondo podría desincentivar la inversión internacional en biodiversidad.

Mientras se esperan los resultados de la auditoría anunciada por el gobierno, la incertidumbre domina el sector. Las entidades que ejecutaron programas bajo el decreto de 2023 buscan asegurar que sus avances no se pierdan por cambios políticos. La sociedad civil y los técnicos ambientales continúan defendiendo el instrumento, señalando que su potencial para movilizar capital privado y público es único en la historia colombiana.