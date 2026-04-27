El fracaso de la "paz total": promesas incumplidas y grupos criminales beneficiados

El presidente Gustavo Petro prometió una estrategia de "paz total" para Colombia, pero su gobierno ha fracasado en concretar acuerdos con grupos armados como el ELN y bandas criminales. Promesas vacías, falta de compromiso y escándalos han marcado este proyecto, que hoy es un ejemplo de gestión fallida.

La estrategia de " paz total ", presentada por el presidente Gustavo Petro como el proyecto político central de su gobierno, ha terminado en un fracaso absoluto, marcado por promesas incumplidas, falta de compromiso de sus colaboradores, un entorno político hostil y grupos criminales que aprovecharon los diálogos para expandir su influencia.

Petro prometió durante su campaña en 2022 que en sus primeros tres meses de gobierno acabaría con el ELN, pero a pocos meses de terminar su mandato, no ha logrado ningún acuerdo de paz significativo con este grupo ni con otras organizaciones criminales. Uno de los últimos intentos fallidos fue en abril de 2026, cuando el presidente reaccionó al escándalo en la cárcel de Itagüí, donde presos vinculados a bandas del Valle de Aburrá organizaron una fiesta vallenata.

Petro ordenó su traslado, pero dos semanas después, ninguno había sido movido de prisión. Este no es el único caso de desprestigio en su estrategia. En diciembre de 2024, nombró a Diego Murillo Bejarano, alias "don Berna", como gestor de paz, pero el trámite para que pudiera participar desde su prisión en EE. UU. nunca se realizó, convirtiendo el nombramiento en un simple acto simbólico.

Otro ejemplo es la mesa de diálogos con excomandantes de las AUC, donde Petro prometió cerrar los procesos de la Ley de Justicia y Paz. En octubre de 2024, anunció conversaciones con Salvatore Mancuso y otros 18 exjefes paramilitares, pero en junio de 2025, estos renunciaron, acusando al gobierno de desinterés.

Aunque Petro relanzó la mesa en octubre de 2025, nombrando a Angie Rodríguez y Armando Benedetti como coordinadores, el proceso se derrumbó cuando Benedetti fue incluido en la Lista Clinton de EE. UU. La estrategia de sometimiento de bandas criminales, presentada en el Congreso, también fracasó. Petro la vendió como un paso clave para desarmar grupos urbanos, pero el proyecto se hundió por falta de apoyo legislativo y prioridades cambiantes.

La inestabilidad en el Ministerio de Justicia, con cinco ministros en un solo mandato, también contribuyó al fracaso. La "paz total" se ha convertido en un ejemplo de gestión fallida, donde las promesas no se cumplen y los grupos criminales salen beneficiados





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