El futuro incierto del Regiotram del Norte: El impacto de excluir a Bogotá de las decisiones estratégicas

Análisis sobre las repercusiones de dejar fuera al Distrito de Bogotá en la planificación del Regiotram del Norte y cómo esto afecta la integración del transporte regional.

El Regiotram del Norte se ha perfilado como una de las obras de infraestructura más ambiciosas y necesarias para la región central de Colombia. Este sistema de tren ligero tiene como objetivo primordial cerrar la brecha de movilidad entre la capital, Bogotá , y los municipios aledaños de la Sabana, optimizando los tiempos de desplazamiento y reduciendo la dependencia de los vehículos particulares en corredores ya saturados.

Sin embargo, una noticia reciente ha encendido las alarmas entre expertos y ciudadanos: la exclusión del Distrito de Bogotá del núcleo de decisión y financiamiento del proyecto. Aunque se ha aclarado que el tren seguirá ingresando a la ciudad, la pérdida de autonomía administrativa y técnica por parte de la alcaldía plantea interrogantes críticos sobre la funcionalidad real de la obra una vez sea puesta en marcha. La preocupación central radica en la falta de articulación urbana.

Según el análisis de Germán Prieto, la ausencia de Bogotá en la mesa de decisiones implica que la ciudad ya no tendrá voz sobre aspectos fundamentales como la ubicación exacta de las estaciones, la integración física con el sistema Transmilenio o la futura conexión con la primera línea del Metro. Existe una divergencia clara de visiones: mientras que el Gobierno Nacional parece priorizar una conexión regional rápida, la administración distrital abogaba por un esquema con un fuerte componente urbano.

Esto significa que Bogotá buscaba que el Regiotram no fuera solo un medio para llegar a la ciudad, sino una herramienta de movilidad interna que permitiera a los bogotanos desplazarse eficientemente dentro de la urbe, multiplicando los puntos de acceso y mejorando la calidad de vida de miles de personas. Más allá de los aspectos técnicos, esta ruptura institucional conlleva riesgos socioeconómicos profundos.

La expansión de los sistemas ferroviarios hacia la Sabana suele incentivar la migración de la población y el desplazamiento de la actividad económica hacia los municipios vecinos. Si el proyecto no se planifica de manera integrada, se corre el riesgo de fomentar la creación de municipios dormitorio, donde la gente solo reside pero no produce, aumentando la presión sobre la infraestructura de transporte.

Prieto advierte que si el usuario final se encuentra con un sistema fragmentado, donde debe pagar múltiples tarifas o caminar distancias excesivas para cambiar de modo de transporte, la alternativa más atractiva volverá a ser la motocicleta o el automóvil particular. Esta situación anularía los beneficios ambientales y de congestión que el tren pretende ofrecer, incentivando la compra de nuevos vehículos y saturando aún más las vías existentes.

En conclusión, el éxito del Regiotram del Norte no puede depender únicamente de la voluntad del Gobierno Nacional o de la Gobernación de Cundinamarca. La movilidad es un fenómeno sistémico que requiere una concertación absoluta entre todos los actores involucrados. La exclusión de la alcaldía de Bogotá es vista como un error estratégico que podría transformar una obra maestra de ingeniería en un sistema ineficiente por falta de integración.

Es imperativo que se restablezcan los canales de diálogo y se llegue a un acuerdo tripartito que garantice que el tren sea verdaderamente útil tanto para el campesino y el trabajador de la Sabana como para el ciudadano que vive y trabaja en el corazón de la capital. La futura movilidad de la región depende de la capacidad de sus líderes para priorizar el bienestar colectivo sobre las disputas administrativas





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