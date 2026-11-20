El creador de contenidos Juan José Gómez fue víctima de intento de robo y tiroteo en el oriente de Medellín. Conoce los detalles del incidente y la reacción policial.

El creador de contenidos Juan José Gómez, conocido públicamente como El Gómez, fue víctima de un intento de robo armado que escaló a un tiroteo y un choque vehicular en la noche del jueves en Medellín. Los hechos ocurrieron en el barrio Buenos Aires, zona oriente de la ciudad, específicamente cerca del centro comercial La Central.

Detalles del incidente en el barrio Buenos Aires

El influencer publicó inicialmente en sus redes sociales que había sufrido un choque grave, imagen que se viralizó de manera jocosa entre sus seguidores. Sin embargo, posteriormente aclaró que lo sucedido fue un hurto violento. Gómez explicó que conducía un Mercedes Benz gris de alta gama cuando perdió el control del vehículo tras ser perseguido y disparado contra por dos hombres motorizados que exigían que se detuviera.

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Posiciones de las partes y reacción inmediata

El Gómez afirmó en un mensaje público: "Mi gente, gracias a Dios estoy bien. No fue un choque. Fue un hurto donde me dispararon y gracias a Dios no me pasó nada. Lo material va y viene". Una persona cercana al contenido confirmó que a Juan lo robaron y le dispararon en dos ocasiones, destacando que Dios lo cuida siempre.

Testigos del hecho y la versión oficial del influencer coinciden en que la persecución terminó con el Mercedes Benz estrellándose contra las rejas de una vivienda. El impacto causó daños severos en la parte delantera del vehículo, el cual terminó en el antejardín de la casa. Además, el choque arrasó con varias motocicletas estacionadas en la zona.

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Impacto en redes y contexto digital

El Gómez es una figura ampliamente reconocida en plataformas digitales como Instagram y TikTok, donde acumula más de 1,8 millones de seguidores. Su contenido combina humor cotidiano, memes, tendencias virales, activismo social y temas relacionados con motocicletas. La viralización inicial de la imagen del vehículo accidentado generó atención masiva antes de que se aclarara la naturaleza criminal del evento.

La comunidad local y las autoridades han estado involucradas en la resolución del caso, destacando la gravedad del incidente para la seguridad pública en la zona oriente de la capital antioqueña.

Medidas de la Policía y siguientes pasos

La Policía Nacional de Colombia ha confirmado la captura de los dos presuntos ladrones involucrados en el incidente. Las autoridades indicaron que la comunidad intentó linchar a los detenidos, lo que subraya la tensión social en la zona. Se espera que el proceso judicial continúe con las correspondientes investigaciones sobre el uso de arma de fuego y el daño patrimonial causado.