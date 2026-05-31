El Giro d'Italia Women 2026抵达Caorle mientras el Giro masculino se prepara para la final en Roma

La segunda etapa del Giro d'Italia Women 2026, de 156 km entre Roncade y Caorle, reunió a las principales figuras del ciclismo femenino con Elisa Balsamo como líder. Mientras tanto, el Giro masculino se encamina a su última etapa en Roma, donde Jonas Vingegaard buscará consolidar su victoria y Afonso Eulálio brilla como joven promesa.

La 37ª edición del Giro d'Italia Women, la prestigiosa carrera femenina de ciclismo, llegó a su segunda etapa el 31 de mayo de 2026 con un recorrido de 156 kilómetros desde Roncade hasta Caorle , Italia.

La jornada, que transcurrió por terrenos mayoritariamente llanos, congregó a un nutrido pelotón en el que destacaban figuras como Elisa Balsamo, vistiendo la Maglia Rosa de líder, Isabella Holmgren, Carlotta Cipressi, Eleonora Camilla Gasparrini, Amanda Spratt, Elisa Longo Borghini, Soraya Paladin y Magdeleine Vallieres, entre otras. La etapa formó parte de la primera Gran Vuelta de la temporada dentro del calendario UCI Women's WorldTour y fue capturada por el fotógrafo Luc Claessen, whose images showed the pack riding through the streets of Caorle in a display of endurance and tactical racing.

The event underscores the growing prominence of women's professional cycling, with teams like Team Lidl - Trek, UAE Team ADQ, CANYON//SRAM zondacrypto, and Movistar competing at the highest level. Meanwhile, the men's Giro d'Italia 2026 approaches its conclusion in Rome, where Jonas Vingegaard is poised to secure overall victory after dominating the mountain stages in the Dolomites.

The final stage, a 131-kilometer circuit around the Eternal City featuring cobblestone sectors and a slight incline, will set the stage for a potential sprint finish and crown the last stage winner of the race. Throughout the three-week Grand Tour, Portuguese rider Afonso Eulálio of Bahrain Victorious has impressed with his aggressive riding style and nine days in the pink jersey, signaling his emergence as a future star in the peloton.

Both the men's and women's Giros highlight the sport's rich tradition and its evolving landscape, with Italian riders playing a central role in the action and local crowds turning out in force to celebrate cycling's arrival in cities like Caorle and Rome. The combination of individual exploits and team strategies continues to captivate fans worldwide, reinforcing the Giro's status as one of the most demanding and beautiful races on the calendar.

From the flat sprint stages to the high mountain passes, the event tests every aspect of a rider's abilities and offers dramatic storylines that unfold day after day. The presence of legends like Vingegaard alongside promising talents such as Eulálio and Balsamo exemplifies the intergenerational nature of professional cycling, where experience meets ambition.

As the final kilometers in Rome approach, the focus remains on who will add their name to the Giro's storied history, while the women's race already showcases the depth and competitiveness of the current generation of female cyclists, setting the stage for future editions that promise to be even more spectacular





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