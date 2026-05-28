El Giro de Italia 2026: clasificación general y emociones en el mundo del ciclismo

El Giro de Italia 2026 ha llegado a su etapa 17 y la clasificación general es el tema de conversación en el mundo del ciclismo. El entrenador uruguayo Pablo Repetto, que lleva a Sudamericana en la competición, ha reconocido que su equipo ha hecho su tarea en territorio charrúa.

El Giro de Italia 2026 ha llegado a su etapa 17 y la clasificación general es el tema de conversación en el mundo del ciclismo.

El entrenador uruguayo Pablo Repetto, que lleva a Sudamericana en la competición, ha reconocido que su equipo ha hecho su tarea en territorio charrúa. Sin embargo, Corinthians cayó en casa contra Platense en un partido que ha generado emociones en el mundo del fútbol. En el Giro de Italia, Einer Rubio ha vuelto a rozar la gloria, compartiendo la aventura con el danés Michael Valgren.

En el mundo del fútbol, Hernán Peláez y Martín De Francisco revisan la actualidad y la memoria del fútbol en un espacio de conversación futbolera. Camila Osorio, la única representante colombiana que continúa en competencia en Roland Garros, enfrentará a Putíntseva en la segunda ronda. Colombia recibirá el PGA Tour Américas 2026 en el Club El Rincón de Cajicá y Jhon Durán ha robado las miradas en Colombia con su regreso a Envigado FC





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