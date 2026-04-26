El GLP se consolida como alternativa energética en Colombia ante la crisis del gas natural

Ante la disminución de la oferta y el aumento de los precios del gas natural, el gas licuado de petróleo (GLP) emerge como una solución viable para la industria y el comercio en Colombia, impulsado por inversiones en importación y su competitividad de precios.

En un contexto energético marcado por la disminución de la oferta de gas natural y la inestabilidad de los precios a nivel global, el gas licuado de petróleo ( GLP ) se está posicionando como una alternativa viable y cada vez más relevante en Colombia .

Alejandro Martínez Villegas, presidente de Gasnova, la asociación que representa al 78% del mercado de GLP envasado y al 42% de las redes de distribución en el país, ha confirmado un crecimiento significativo en la demanda de GLP. En 2025, la demanda total aumentó un 7,6% en comparación con 2024, impulsada principalmente por el sector industrial y comercial, que experimentaron un incremento del 16,2%, mientras que el consumo residencial creció un 2,5%.

Esta tendencia refleja una adaptación estratégica de las empresas y consumidores ante los desafíos en el suministro y los costos del gas natural. La transición hacia el GLP se explica por las dificultades crecientes en el abastecimiento de gas natural, lo que ha obligado a las empresas a recurrir a importaciones más costosas. Anteriormente, el gas natural se beneficiaba de precios de formación nacional, permitiendo su venta a precios competitivos de 4 a 6 dólares por millón de BTU.

Sin embargo, las importaciones actuales alcanzan los 10, 11 o incluso 12 dólares por millón de BTU, lo que ha restaurado la competitividad del GLP. Se estima que alrededor del 50% de la disminución en las ventas de gas natural en los sectores industrial y comercial se ha trasladado al GLP, un combustible reconocido como limpio tanto a nivel internacional como nacional.

Las empresas distribuidoras de GLP, anticipándose a la disminución de la producción nacional de gas natural desde 2017, invirtieron en aumentar su capacidad de importación desde Estados Unidos, y continúan expandiendo esta capacidad para satisfacer la creciente demanda. El incremento en el consumo de GLP es particularmente notable en el sector industrial, con un aumento del 16% en 2025 en comparación con 2024, y un impresionante 18% en febrero de 2026.

Esta tendencia indica que las industrias están viendo en el GLP una solución viable a los problemas de suministro de gas natural. A diferencia del gas natural, el GLP ha mantenido una estabilidad de precios gracias a su vinculación con el precio internacional del petróleo y la regulación basada en los precios de GLP en Estados Unidos. Esta estabilidad ha permitido a las empresas importadoras responder a la demanda sin experimentar fluctuaciones drásticas en los precios.

Martínez Villegas enfatiza que el gas natural barato es probablemente cosa del pasado en Colombia, a menos que se descubran nuevas reservas continentales, ya que las reservas marinas son demasiado costosas de desarrollar. Además, critica la falta de acción del gobierno actual para incentivar la exploración de nuevas reservas, incluso prohibiendo la firma de nuevos contratos de exploración, lo que agrava aún más la situación





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