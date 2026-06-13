El gobernador de Antioquia pide que no se libere a alias Chalá, capturado por su presunta implicación en el asesinato del periodista Mateo Pérez

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha lanzado un fuerte reclamo al presidente de la República, Gustavo Petro, tras la captura de alias Chalá, señalado como asesino del periodista Mateo Pérez.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón , ha lanzado un fuerte reclamo al presidente de la República, Gustavo Petro , tras la captura de alias Chalá, señalado como asesino del periodista Mateo Pérez .

Rendón ha felicitado a la fuerza pública por este resultado y ha indicado que vigilarán de cerca el proceso con la Fiscalía para la judicialización. Ha lanzado un duro dardo al presidente Petro, urgiendo que el capturado se mantenga tras las rejas. La Gobernación de Antioquia había ofrecido una recompensa de hasta 300 millones de pesos por la captura de Chalá, quien estaba con otros cuatro criminales de Calarcá y se dirigía a Caquetá cuando fue interceptado por las autoridades.

El gobernador Rendón ha recordado con malestar antecedentes recientes de liberaciones en el marco de los procesos de paz del Gobierno central y ha exigido rigurosidad judicial. Ha extendido su gratitud a los soldados y policías y ha asegurado que el territorio no está condenado a la violencia y que es posible derrotar a las estructuras criminales





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