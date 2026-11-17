El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que la canasta familiar eximirá el IVA al 19% y busca reducir la tarifa general. Conoce los detalles de la política fiscal.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó oficialmente durante una alocución nocturna del pasado domingo que el Gobierno Nacional dará marcha atrás en la implementación del impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los productos de la canasta familiar. Esta decisión anula uno de los puntos más controvertidos y debatidos dentro del proyecto de ley de ajuste fiscal que el Ejecutivo había presentado previamente para equilibrar las cuentas públicas del país.

Medida anula aumento del IVA a alimentos básicos

En su intervención, el mandatario estableció claramente que la canasta familiar estará exenta del cobro del IVA al 19%, una norma que formaba parte integral de la iniciativa legislativa presentada para enfrentar el déficit fiscal y la compleja situación financiera del Estado. Además de esta exención directa, Abelardo de la Espriella precisó que su administración no promoverá la imposición de nuevas cargas tributarias de este tipo sobre el sector agropecuario nacional.

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La reversa de esta medida específica responde a la fuerte controversia que generaba la expansión de la base imponible en productos esenciales. El proyecto original buscaba eliminar prácticamente todas las exclusiones y exenciones vigentes del impuesto al consumo, lo que implicaría cambios drásticos en la estructura tributaria que afectaban directamente la economía de los hogares colombianos.

Reducción de la tarifa general del IVA

Ante la presión social y la necesidad de mitigar el impacto en los consumidores, el Gobierno adelantó que el Ministerio de Hacienda está trabajando activamente para reducir los puntos porcentuales de la tarifa general del IVA. La entidad rectora de la política fiscal busca bajar la alícuota actual del 19% a niveles intermedios, específicamente hacia el 18% o incluso al 17%, como una estrategia complementaria para aliviar la carga tributaria.

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Esta iniciativa de reducción tarifaria se enmarca en un contexto donde el impuesto al consumo había sido considerado uno de los mecanismos con mayor potencial recaudatorio para el erario público. La administración actual enfrenta el delicado equilibrio entre sostener los ingresos del Estado mediante tributos al consumo y proteger el poder adquisitivo de la población más vulnerable.

Impacto en precios y el sistema EfectIVA

Para comprender la magnitud del cambio, es fundamental analizar cómo el proyecto original alteraba los precios de bienes cotidianos. Estimaciones basadas en datos del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (Sipsa) del DANE indicaban que productos como la sal, el queso fresco, el café tostado y el azúcar pasarían de tasas inferiores al 19% o 0% a pagar dicha alícuota plena desde enero de 2028.

El costo estimado para el consumidor promedio habría significado un aumento significativo en la cesta básica, con ejemplos concretos que mostraban subas en el precio de la libra de salínea y el fríjol seco. Para amortiguar este golpe financiero, la propuesta inicial incluía el mecanismo EfectIVA, diseñado para devolver el impuesto a los hogares de menores ingresos mediante transferencias progresivas gestionadas por Prosperidad Social y la DIAN.

Desafíos tecnológicos y próximos pasos legislativos

A pesar de la confirmación de la exención a la canasta familiar, el proyecto de ley de ajuste fiscal sigue siendo un frente abierto de debate en el Congreso. La implementación de mecanismos compensatorios como EfectIVA dependía críticamente de la generalización de la facturación electrónica, un desafío técnico que enfrenta resistencias en pequeños comercios y negocios de barrio que aún no generan este comprobante digital.

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La Vicepresidencia de la República, bajo la gestión de José Manuel Restrepo, había detallado que este sistema de devolución requeriría una integración compleja entre el comercio, la administración de impuestos y el bienestar social. Los expertos señalan que la viabilidad técnica de estas compensaciones sigue siendo el principal obstáculo estructural de la reforma, más allá de las decisiones políticas sobre las tasas impositivas directas.