El Gobierno Nacional extiende contrato con empresa británica a 10.000 millones de pesos por asesoría jurídica en sanciones USA

El contrato, cuyo valor asciende a 10.000 millones de pesos, seguirá ejecutándose bajo el mismo esquema financiero acordado desde su firma y el pago continuará dividido en cuatro desembolsos de 2.500 millones de pesos cada uno, sujetos a la entrega de informes técnicos, análisis sobre riesgos institucionales y conceptos jurídicos relacionados con el régimen de sanciones financieras internacionales.

El Gobierno Nacional extendió el contrato firmado con la firma británica Amadeus Consultancy Limited , con la que ha contratado asesoramiento jurídico en relación con las sanciones impuestas por Estados Unidos al presidente Gustavo Petro, a lo que han seguido cuestionamientos por el monto comprometido y la caracterización de la empresa contratada.

La modificación del contrato conservó el valor total del acuerdo y las condiciones de pago previamente pactadas, y seguirá ejecutándose bajo el mismo esquema financiero acordado desde su firma. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) incluyó una 'mesa técnica de apoyo' para revisar de manera inmediata los documentos presentados por la compañía extranjera y acelerar la aprobación de los desembolsos previstos en el contrato.

Según los registros mercantiles del Reino Unido, la consultora británica Amadeus Consultancy Limited reporta activos limitados y una planta de dos empleados. La Procuraduría General de la Nación mantiene abierta una indagación preliminar para revisar el proceso contractual y determinar si existen elementos que justifiquen la apertura de una investigación disciplinaria





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gobierno Nacional Extensión De Contrato Amadeus Consultancy Limited Asesoría Jurídica Sanciones Impuestas Por Estados Unidos Al Pres Regímenes De Sanciones Financieras Internacion Sucesores Del Contrato Valor Total Del Contrato Cuestionamientos Asignaciones Contractuales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Flip rechazó el asesinato del periodista Mateo Pérez y le hizo fuerte reclamo al Gobierno NacionalLa organización advirtió que el periodismo regional “sigue realizándose en condiciones extremas de desprotección”.

Read more »

Gobierno nacional desplegó 600 soldados en Arauca para reforzar seguridad ante violencia del ELN“En este departamento quien está cometiendo los peores asesinatos es el cartel del ELN”, dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Read more »

Roy Barreras en entrevista: 'Una asamblea nacional constituyente es un riesgo innecesario para Colombia'En entrevista con Andrés Mompotes, director de EL TIEMPO, el candidato presidencial Roy Barreras advierte sobre los riesgos de la constituyente y presenta sus propuestas en salud y seguridad.

Read more »

Venezuela busca recibir hipopótamos de Pablo Escobar mientras traslado a India costaría $3 millones de dólaresPor ahora, el Gobierno Nacional continúa con el plan de eutanasia química contra 80 ejemplares.

Read more »